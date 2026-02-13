坚持戴头盔悼念战亡运动员 乌选手遭取消冬奥资格 泽连斯基颁勋章力挺

乌克兰钢架雪车（Skeleton）名将赫拉谢克维奇（Vladyslav Heraskevych）因坚持佩戴绘有「悼念战亡运动员」图案的头盔，遭国际奥委会（IOC）判定违规并取消参赛资格。事件引发轩然大波，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）公开发声力挺，并授予选手国家最高荣誉，强调选手只是在展现荣誉，且此举「并未违反任何规则」。

27岁的赫拉谢克维奇原定于周四（12日）参加米兰冬奥赛事，但他所准备的头盔上印有在俄乌战争死亡的乌克兰运动员图像，被国际奥委会判定不符合规范，导致他无法在当天参加比赛。赫拉谢克维奇计划向国际体育仲裁院（CAS）提出上诉，而拉脱维亚雪车协会亦已提交抗议，要求恢复其参赛资格。

相关新闻：

俄乌战争︱俄罗斯中将上周五遭伏击 疑犯杜拜被捕

遭禁赛选手：「这就是我们尊严的代价」

这顶引发争议的头盔上，印有多名在乌克兰战争中遇难的运动员图像，包括举重、拳击、冰球、射击等项目的选手。赫拉谢克维奇认为，向这些牺牲者致敬「比体育更重要」。在被取消资格前，他在周三（11日）的训练中排名第一，实力备受瞩目。

赫拉谢克维奇在遭禁赛后于社交平台X上发文直言：「这就是我们尊严的代价。」随后他获得泽连斯基颁发「自由勋章」（Order of Freedom），以表彰他坚守立场的精神。

针对此争议，泽连斯基在X上公开发文感谢赫拉谢克维奇，形容这顶头盔是关于「荣誉与追思」，更是提醒全世界俄罗斯侵略的真面目，以及争取独立所付出的代价。

IOC：必须维护比赛场地中立

泽连斯基强调，「在这件事上，并没有违反任何规则」，并指出自俄罗斯挥军以来，已有660名乌克兰运动员和教练死于俄罗斯之手。

然而，国际雪车和钢架雪车联合会表示， 赫拉谢克维奇戴头盔的决定「不符合奥林匹克宪章和运动员表达准则」。

国际奥委会主席考文垂（Kirsty Coventry）解释，虽然各方并未反对头盔背后强大的纪念意义，但奥委会必须维护比赛场地的中立性。奥委会曾提议让选手改戴黑色臂章，并在完赛后再展示头盔，但显然未被选手接受。

选手父亲：IOC摧毁运动员梦想

乌克兰体育部长比德尼（Matvii Bidnyi）表示，虽然这是一个不公正的决定，但乌克兰代表团并没有退赛计划。

乌克兰外长西比哈（Andrii Sybiha）炮轰国际奥委会此举是禁掉自家的名誉，「后代子孙将会记住这一刻是奥委会的耻辱」。

赫拉谢克维奇的父亲兼教练米哈伊洛（Mykhailo Heraskevych）也痛心表示，国际奥委会此举彻底摧毁了他们的梦想。

