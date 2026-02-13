泰国校园枪击案｜女校长自愿当人质换学生获释  不幸殉职被赞英雄

泰国宋卡府合艾市（Hat Yai）一间学校2月11日发生枪击事件，一名年轻男子闯入校园并劫持师生，造成1死7伤。死者为54岁校长Sasiphat Sinsamosorn，她在与枪手对峙期间提出以自己作为人质，换取一名学生获释，最终中枪重伤，延至翌日凌晨不治，外界形容其为「以身护生」的英雄。

据BBC报道，当地时间11日下午5时前不久，一名18岁男子闯入位于合艾市附近的Phatong Prathan Keeriwat School教学大楼，期间开枪击中校长及一名女学生。警方指，校长于12日凌晨因伤势过重离世，受伤女学生情况稳定；另有一名学生在混乱中跳窗逃生，仍在医院接受治疗。

警方表示，事发后校内多名师生被困于教学楼内，与枪手对峙长达约两小时。最终疑凶被制服拘捕。当地媒体报道指出，在对峙期间，校长与疑凶交涉，提出以自己交换一名学生离开现场，未料其后遭枪击。

学校其后在社交平台发文，对校长离世表达最深切哀悼，形容她一生奉献教育，温厚待人。12日下午，大批身穿黑衣的民众出席悼念仪式，不少人含泪送别。网上亦涌现大量悼念留言，有家长写道：「感谢您春风化雨，教导我们的孩子。」

当地官员透露，被捕疑凶年约18至19岁，其妹妹就读于涉事学校。疑凶过往有吸毒纪录，并曾入住精神病院接受治疗，于2025年12月才出院。警方正调查其犯案动机及枪械来源。