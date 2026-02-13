爱泼斯坦档案｜传安德鲁向父母及查理斯三世等借款$1.3亿 和解性侵指控

美国司法部1月30日公布大批与富豪淫媒Jeffrey Epstein案相关文件，再度把英国前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）推上风口浪尖。英媒披露，安德鲁为就与女受害者朱弗雷（Virginia Giuffre）的性侵指控达成庭外和解，曾向家人借款合共约1200万英镑（约1.28亿港元），惟至今据称未偿还分毫。

安德鲁出售$1.7亿瑞士别墅失败 贷款至今分毫未还

据《The Sun》报道，2022年达成的和解协议由英国王室成员分担支付。已故英女王伊莉沙伯二世（Queen Elizabeth II）据报支付约700万英镑，已于此前一年离世的菲腊亲王（Prince Philip）遗产提供约300万英镑，英王查理斯三世（King Charles III）亦出资约150万英镑，其余由其他王室成员补足。消息人士称，相关资金用以平息丑闻对王室的冲击，特别是在2022年女王白金禧年庆典前。

朱弗雷曾指控，自己17岁时被爱泼斯坦贩运至英国，并与安德鲁发生性关系。长期以来，一张安德鲁在Ghislaine Maxwell伦敦寓所内搂着朱弗雷的照片，被外界视为重要佐证。安德鲁一直否认不当行为，但最终同意支付1200万英镑达成庭外和解，使案件未需在美国法庭审理。

报道指，安德鲁原计划出售位于瑞士滑雪胜地韦尔比耶的别墅偿还借款，该物业估值约1900万英镑（约1.7亿港元）。然而，由于按揭负担沉重，实际收益有限，令还款计划受阻。有消息称，至今仍未见其偿还王室借款。

早前报道指出，安德鲁已搬离其位于温莎的Royal Lodge住所，并被指在担任英国贸易特使期间，曾与爱泼斯坦保持联系，甚至涉及泄露机密资讯的指控。英国警方正检视相关情况。

值得一提的是，朱弗雷于2025年4月自杀身亡，终年41岁。随着美国司法部文件再度公开，安德鲁与爱泼斯坦的关系再次成为焦点，英国皇室如何应对余波，备受关注。