女网红享用野生海鲜误食剧毒「恶魔蟹」 翌日即现严重中毒反应惨死

菲律宾巴拉望省公主港市日前发生致命食物中毒事件。51岁美食网红阿米特（Emma Amit）于本月初前往红树林区捕捞海产并拍摄影片，期间疑不慎食用了含剧毒的「恶魔蟹」，翌日出现严重中毒症状，送院抢救两日后不治，事件震惊当地社区。

据英媒《Daily Mail》报道，阿米特居于巴拉望省公主港市，事发当日她兴奋地拍片，向粉丝展示在红树林捕获的贝类及螃蟹，其后更以椰奶烹煮成海鲜杂锅料理，并在镜头前试食，显得津津有味。不过阿米特疑似不清楚海产性质，期间误食了「恶魔蟹」而不自知。

翌日，她即出现出现严重中毒反应，身体剧烈抽搐、嘴唇呈深蓝色，情况急转直下。邻居发现异样后将她紧急送院，但她其后陷入昏迷，生命迹象迅速恶化，最终于2月6日宣告不治。

村长Laddy Gemang受访时表示，对Amit离世感到震惊与惋惜，指出她与丈夫均以捕鱼为生，理应熟悉当地海产种类，对误食毒蟹一事感到不解。当地人员在其住所垃圾桶内发现多块色彩鲜艳的蟹壳，经确认为俗称「恶魔蟹」的毒礁蟹。

所谓「恶魔蟹」栖息于印度洋及太平洋珊瑚礁海域，体内同时含有河豚毒素（tetrodotoxin）及石房蛤毒素（saxitoxin）两种强效神经毒素。专家指出，该类毒素性质稳定，即使长时间高温烹煮亦难以分解。更恐怖的是，其致命率极高，就算只是误食少量，亦可能引发神经麻痺、呼吸衰竭等致命后果，令人一命呜呼。

事件引起外界对网红为追求流量而冒险拍片的讨论。当地警方亦呼吁市民，对不熟悉的野生海产应提高警觉，切勿贸然食用，以免酿成无可挽回的悲剧。