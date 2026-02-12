Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜听证会变嗌交大会 司法部长人身攻击两党议员

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）周三出席国会众议院司法委员会听证会，就司法部处理「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）档案及起诉美国总统特朗普批评者等议题接受质询。整场听证会火药味十足，迅速演变成邦迪与民主党议员之间的激烈骂战，场面数度失控。

相关新闻：爱泼斯坦档案再曝骇人内容 最年幼受害者仅9岁 比坚尼女跪地爬枱底

爱泼斯坦受害者当面呛声

听证会上，多名爱泼斯坦案的幸存者及家属亲自到场旁听。他们在会前举行记者会，痛批司法部处理案件的方式。幸存者本斯基（Dani Bensky）说：「司法部需要做好它的工作。给我们剩下的档案，开始调查。」已故吹哨人朱弗雷（Virginia Giuffre）的兄弟罗伯茨（Sky Roberts）更直指邦迪处理方式「简直是失败」，高喊：「做好你的工作，帕姆。」

听证会期间，华盛顿州民主党籍众议员贾亚帕尔（Pramila Jayapal）要求在场的女性受害者起立，要求邦迪向她们道歉，因为司法部在公布档案时未能完全涂黑她们的名字。邦迪断然拒绝，并反唇相讥，质问民主党人「是否曾向特朗普总统道歉？你们所有参与那些针对特朗普弹劾听证会的人，都应该为此向他道歉。」

相关新闻：爱泼斯坦案 | 前女友拒向国会作证 「特朗普不特赦不开口」

邦迪人身攻击 共和党人亦遭殃

邦迪反复指责民主党人的质询是「作秀」，称自己不会「和这些人同流合污」，却同时对多名议员人身攻击。她称委员会的资深民主党人、来自马里兰州的拉斯金（Jamie Raskin）是「过气律师」，又指责已在国会任职20年的乔治亚州众议员约翰逊（Hank Johnson）缺乏经验。

这股攻击火力甚至延烧至共和党。肯塔基州共和党籍众议员马西（Thomas Massie）是推动公布爱泼斯坦档案法案的共同作者，他质疑司法部在部分档案中过度涂黑，却又意外泄露幸存者资讯。邦迪对此竟回应称：「这家伙有特朗普错乱综合症，你是一个失败的政客。」

司法部听令「点薄饼式」起诉？

拉斯金在听证会上痛批邦迪「已将人民的司法部变成了特朗普的复仇工具」。他说：「特朗普下令起诉就像点薄饼一样，每次他叫你去对付科米（James Comey）、詹乐霞（Letitia James）、库克（Lisa Cook）和联储局主席鲍威尔（Jerome Powell），还有国会议员时，你都照单全收。」

有白宫幕僚向媒体透露，特朗普近几周曾向盟友抱怨邦迪过于软弱，在追查其政敌时不够积极。或许是为了回应压力，邦迪在听证会上表现得极具攻击性，甚至盛赞特朗普是「美国历史上最伟大的总统」。

