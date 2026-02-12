Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖前男友︱美28岁华女遭枪杀 称案发前遭跟踪骚扰

即时国际
更新时间：10:04 2026-02-12 HKT
发布时间：09:53 2026-02-12 HKT

美国宾夕法尼亚州一名年仅28岁的华人女子卢媛媛（音译），当地时间2月8日疑遭前男友任宇俊（音译）枪杀。任宇俊已向警方自首。

称遭前男友性侵

据红星新闻报道，当地警方称，任宇俊已于2月8日中午12时30分左右带著律师前来自首。警方以涉嫌谋杀罪将其逮捕。当地检察官办公室宣布，将对32岁的任宇俊提起刑事杀人罪、持有犯罪工具罪和跟踪罪的起诉。目前，任宇俊已于8日晚些时候被提审，并被拒绝保释。

任宇俊（音译）疑枪杀前女友。 当地警方
据警方透露，2月8日中午任宇俊自首后，随后带领警方来到了当地一处住宅附近，在那里他们发现一名头部中枪的女子坐在汽车驾驶座上。经警方确认，该女子正是卢媛媛，而警方发现时，她已经身亡。

检察官表示，他们的调查揭露了一系列「令人不寒而栗的行为」。据警方文件显示，就在遇害前几小时，2月7日晚间，卢媛媛曾到警察局报警，称自己很害怕任宇俊，因为他总是随身携带著枪支。她还提到自己遭到了跟踪骚扰，报警当天还遭到其性侵，于是她决定结束这段关系。事发前，她收拾好了行李打算彻底离开，并将任宇俊的联系方式全部列黑名单。

警方透露，任宇俊于8日清晨开始跟踪受害者的车辆，随后开枪将其射杀。证据显示，在8日凌晨5时45分左右监控镜头拍下，卢媛媛驾车驶过时，任宇俊的车就在其后方尾随。几小时后，卢媛媛就在车内被其杀害。

根据法庭文件，任宇俊告诉警方，当时他站在卢媛媛的车门外。他称卢媛媛「说了些伤人的话，还带走了他们的猫狗，所以我从腰间掏出一把枪想吓唬她，结果枪走火了」。

华人女子卢媛媛（音译）。 gofundme
卢媛媛的家人在其遇害后，在国外某筹款网站上发起了缅怀和筹集善款的活动。其表姐在网站上发帖称：「媛媛一直身处一段虐待关系中，时刻生活在恐惧之中。直到最近，她才鼓起勇气向亲朋好友倾诉自己的遭遇，并向警方寻求帮助。」

卢媛媛的表姐在接受采访时称，俩人交往约一年时间，上周卢媛媛才向自己倾诉，说在这段感情中遭到虐待，是在自己的劝说下，卢媛媛才有勇气去报警的。「媛媛是一个开朗、善良、活泼的孩子，她给身边的人带来了快乐。她很少表露自己的痛苦，也不想给别人增加负担，而是默默承受著这一切，直到为时已晚。」

卢媛媛的表姐称，卢媛媛2009年跟随父亲一起来到美国。前不久，卢媛媛的父亲刚回到国内看望家人，留卢媛媛独自在美国生活。
 

