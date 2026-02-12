OpenAI女副总反情色内容 被指歧视男性遭解雇

美国人工智能公司OpenAI以性别歧视（歧视男性）为由，解雇了女产品政策副总裁拜尔迈斯特（见图）。据悉OpenAI计划在旗下聊天机械人ChatGPT产品中推出AI情色内容，拜尔迈斯特表示反对。

拜尔迈斯特（Ryan Beiermeister）2024年中从Facebook母公司Meta过档OpenAI。在OpenAI任职一年多期间，她担任副总裁，领导该公司的产品政策团队。《华尔街日报》引述知情人士透露，OpenAI是于1月初解雇拜尔迈斯特，当时她刚休完假。

OpenAI告诉她，解雇她与她涉嫌对一名男同事性别歧视有关。OpenAI计划本年初推出一项「成人模式」新功能，让成人用户在ChatGPT中进行包含性话题的成人主题对话，但遭到公司内部研究人员的批评，拜尔迈斯特也表示担忧。据悉研究人员研究了部分用户如何对聊天机械人产生不健康的依恋，指性内容可能会加剧某些用户将AI角色视为伴侣的情感投射。

拜尔迈斯特对媒体说：「指控我歧视任何人，是完全错误的。」OpenAI一名发言人则称，拜尔迈斯特的离职与她在公司工作期间提出的任何问题无关。据报拜尔迈斯特在任时还告诉同事，她认为OpenAI拦截儿童剥削内容的机制不够有效，且公司无法充分将成人内容与青少年隔离开来。