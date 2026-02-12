荷兰啤酒巨头喜力裁员 6000人将失业
正面临营运压力的荷兰著名啤酒商喜力（Heineken）表示，鉴于其正面对「充满挑战的市场环境」，啤酒销量较去年下滑，该公司将最多裁减6000个职位。
喜力昨表示，将「透过大规模提升生产效率，以实现显著的成本节约，并于未来两年内裁减5000至6000个职位」。喜力在全球拥有约8.7万名员工，是仅次于百威英博的世界第二大啤酒酿日造商。喜力行政总裁范登布林克发声明说：「我们对啤酒市场近期的预期仍然保持谨慎。」执掌公司接近6年的范登布林克上月突然宣布将卸任，消息令公司上下感到意外。
