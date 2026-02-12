爱泼斯坦案｜韩裔女受害人亲揭诱骗操控内幕：世上没有东西是免费的

美国富豪淫媒爱泼斯坦案持续发酵。韩裔女受害人Rina Oh近日接受英国《太阳报》专访，并登上英国ITV电视台节目《Good Morning Britain》亲述经历，直言爱泼斯坦以「名校资助」为饵，将她一步步拉入其权色网络，并向所有年轻女孩发出警告：「世上没有东西是免费的。」

以艺术梦为饵 奖学金变控制工具

Rina Oh父母来自韩国，童年随家人辗转移居，曾在巴拉圭生活，最终定居美国纽约。她自小展露艺术天分，成功考入孕育众多百老汇人才的拉瓜迪亚艺术高中。然而，在传统第一代移民家庭的压力下，她被迫放弃艺术之路，转入社区大学就读。

正当她对前途感到迷惘之际，2000年经由模特儿、同为幸存者的Lisa Phillips介绍，认识了爱泼斯坦。当时年仅21岁的她回忆，对方以慈善家与艺术赞助人自居，指她具有艺术天份，愿意资助她修读纽约视觉艺术学院的美术学士学位，并强调「没有任何附带条件」。

她坦言当时完全相信这番说辞，却很快发现承诺背后暗藏条件。当她拒绝配合对方要求时，所谓奖学金即被取消。其后爱泼斯坦改以委托绘画、慈善机构发放「薪酬」等方式维持联系，令她感觉自己像被无形的线捆绑。

Rina Oh表示，自己约两年时间陷于爱泼斯坦的圈子内，遭受性剥削。她形容对方不仅追求身体控制，更试图渗透年轻人的思想与人生方向，「他想拥有这些人，拥有他们的未来」，「因为他是个心思缜密的恶魔」。

她的经历与其他幸存者说法互相呼应。介绍Rina Oh认识爱泼斯坦的Lisa Phillips，同样在20多岁时认识了这名富豪淫媒。她本周告诉《华尔街日报》，爱泼斯坦以纽约大学的教育为诱饵，安排她参观校园，最后她也上了课。Lisa Phillips说，另一名同样遭到爱泼斯坦性剥削的女性当时也在纽约大学就读。

另一名女性告诉《华尔街日报》，爱泼斯坦性剥削了她，并暗示她是透过他在大学的关系进入大学的，这让她觉得欠他一个人情。 「他跟我说，好像是他把我介绍进来的，他还告诉其他女孩，是他把我介绍进来的。」她说。

英国《衞报》引述美国众议院司法委员会的资料称，爱泼斯坦曾资助一名受害者（他在2002年至2005年间对其进行性侵）在2000年至2002年间就读纽约大学，并为她安排了奖学金。另一名受害者当时还在读高中，爱泼斯坦曾多次承诺会帮她进入纽约大学并支付学费。第三名受害者则称，爱泼斯坦曾资助她在2004年至2007年间就读哥伦比亚大学。第四名受害者表示，爱泼斯坦的一名同伙曾承诺帮她办理签证并录取她进入纽约大学，但她没有接受。

众议院司法委员会首席民主党议员Jamie Raskin曾致函哥伦比亚大学与纽约大学，要求提供更多与爱泼斯坦相关的资料，指出对方反复以入学与资助为诱饵，拉拢年轻女性进入其网络。

Rina Oh形容，事件背后似乎存在更大规模的黑幕运作，「他不只是把学生送进学校，而是渗透校园，建立网络」。她强调，这些所谓机会往往附带代价，「与爱泼斯坦有关的事情，从来没有免费的」。

现居新泽西州的Rina Oh透露，将于2026年出版回忆录，完整记录自21岁那年遇见爱泼斯坦至今的经历。她表示，希望以自身故事提醒年轻人保持警惕，切勿因看似无条件的援助而掉以轻心。