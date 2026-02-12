Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

索马里客机技术故障折返 冲出跑道搁浅滩全员生还 乘客机上念古兰经

即时国际
更新时间：01:42 2026-02-12 HKT
发布时间：01:42 2026-02-12 HKT

索马里首都摩加迪沙一架客机周二（2月10日）起飞不久后出现技术故障，紧急折返亚丁阿德国际机场时冲出跑道，滑入机场旁浅滩，机上55人全部安全脱险，无人受重伤。

飞行15分钟后出现故障

这架由Starsky Aviation营运的Fokker 50型客机，原定飞往北部城市加尔卡约（Gaalkacyo）。索马里民航局表示，飞机起飞约15分钟后，机组人员报告出现不明技术问题，要求折返机场。客机降落后未能停下，冲过跑道末端，机翼撞上小山丘后，最终停在浅滩之中。

社交媒体流传的相片显示，乘客在浅水中撤离，机长催促大家尽快逃生，以防起火。航空公司赞扬机长冷静应对、反应迅速，是全员生还的关键。

事件中仅飞机受损，无人死亡或重伤。路透社
事件中仅飞机受损，无人死亡或重伤。路透社
机上55人全部安全脱险，无人受重伤。路透社
机上55人全部安全脱险，无人受重伤。路透社
飞机冲出跑道搁浅浅滩上，幸全员生还。路透社
飞机冲出跑道搁浅浅滩上，幸全员生还。路透社

70岁乘客穆罕默德·侯赛因·奥多瓦（Mohamed Hussein Odowa）周三接受路透社访问时，回忆事发经过。他说，飞机升空仅几分钟，机长便宣布因故障需返航，并叫乘客「保持冷静、系好安全带」。他说：「引擎开始发出异响时，大家都吓坏了，有些乘客开始读《古兰经》求平安。」奥多瓦形容，飞机触地后「疯狂加速」，明显失控，刹车失效。「机翼撞上小山丘，飞机仍往前冲，直到停在海边浅水区。」

他指，「飞机停稳后，两边舱门打开，机长大喊『快出去！』我虽然是年纪最大的乘客之一，但瞬间就拿着行李冲了出去，感谢真主。」

索马里民航局已将所有乘客及机组人员送往附近医院检查，暂无进一步公布事故原因。Starsky Aviation行政总裁艾哈迈德·努尔（Ahmed Nur）证实，仅飞机受损，无人死亡或重伤。当局正调查事故成因。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
9小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
18小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
15小时前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
7小时前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
4小时前
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
13小时前
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
时事热话
9小时前