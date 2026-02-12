索马里客机技术故障折返 冲出跑道搁浅滩全员生还 乘客机上念古兰经

索马里首都摩加迪沙一架客机周二（2月10日）起飞不久后出现技术故障，紧急折返亚丁阿德国际机场时冲出跑道，滑入机场旁浅滩，机上55人全部安全脱险，无人受重伤。

飞行15分钟后出现故障

这架由Starsky Aviation营运的Fokker 50型客机，原定飞往北部城市加尔卡约（Gaalkacyo）。索马里民航局表示，飞机起飞约15分钟后，机组人员报告出现不明技术问题，要求折返机场。客机降落后未能停下，冲过跑道末端，机翼撞上小山丘后，最终停在浅滩之中。

社交媒体流传的相片显示，乘客在浅水中撤离，机长催促大家尽快逃生，以防起火。航空公司赞扬机长冷静应对、反应迅速，是全员生还的关键。

事件中仅飞机受损，无人死亡或重伤。路透社

机上55人全部安全脱险，无人受重伤。路透社

飞机冲出跑道搁浅浅滩上，幸全员生还。路透社

70岁乘客穆罕默德·侯赛因·奥多瓦（Mohamed Hussein Odowa）周三接受路透社访问时，回忆事发经过。他说，飞机升空仅几分钟，机长便宣布因故障需返航，并叫乘客「保持冷静、系好安全带」。他说：「引擎开始发出异响时，大家都吓坏了，有些乘客开始读《古兰经》求平安。」奥多瓦形容，飞机触地后「疯狂加速」，明显失控，刹车失效。「机翼撞上小山丘，飞机仍往前冲，直到停在海边浅水区。」

他指，「飞机停稳后，两边舱门打开，机长大喊『快出去！』我虽然是年纪最大的乘客之一，但瞬间就拿着行李冲了出去，感谢真主。」

索马里民航局已将所有乘客及机组人员送往附近医院检查，暂无进一步公布事故原因。Starsky Aviation行政总裁艾哈迈德·努尔（Ahmed Nur）证实，仅飞机受损，无人死亡或重伤。当局正调查事故成因。