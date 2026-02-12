2026冬季奥运会｜最忙花滑教练带13国16选手出战 场边不停换队服

2026年米兰冬奥花式滑冰赛场出现罕见画面，知名法籍教练里修（Benoît Richaud）因同时指导来自13个国家的16名选手参赛，比赛期间频频更换不同国家队的制服支持爱徒，在场边忙到几乎没有喘息空间，意外成为赛事焦点之一。



据英国BBC报道，这场「跨国指导秀」发生于8日在意大利米兰登场的花式滑冰团体赛。里修先穿格鲁吉亚队制服现身场边，指导选手埃加泽（Nika Egadze）完成演出。短短约15分钟后，他已迅速换上加拿大代表队外套，准备迎接另一名爱徒戈戈列夫（Stephen Gogolev）上场。转播画面更捕捉到他在2名选手演出后分别站在场边协助分析表现。

除了格鲁吉亚与加拿大选手外，里修本届冬奥也以教练身分指导西班牙滑冰选手瓜里诺・萨巴特（Guarino Sabate）。他在花滑圈影响力极广，日本世界级名将坂本花织过去也曾是他的学生；另外前南韩国手金彩然亦曾由他负责编舞与技术指导。

面对BBC访问时，里修坦言，这种同时指导多国选手的模式带来极大心理压力。「如果所有学生表现都很好当然没问题，但当有人成功、有人失准时，情绪调整就变得非常困难。」至于如何在短时间内更换各国队服，他透露通常会请选手事先把制服放在更衣室，或由各国团队人员直接准备好交给他。

一名教练同时培训多国选手，在花式滑冰界并非没有先例。南韩滑冰传奇金妍儿的恩师、加拿大教练奥瑟（Brian Orser）就曾在2018年平昌冬奥同时带领5个国家的选手参赛，包括日本名将羽生结弦与西班牙冠军费南德兹。