全民少甜｜泰国饮品改革预设「半糖」 卫生部：坚持14天就会习惯
更新时间：22:28 2026-02-11 HKT
发布时间：22:28 2026-02-11 HKT
泰国奶茶等饮品以甜度爆表闻名，「正常甜」对很多人来说己是「超甜」。泰国公共卫生部11日正式启动一项健康改革，宣布全国饮品的「正常甜」都要甜度减半，变成原配方的「半糖」。
综合泰媒报道，这项政策不仅仅是建议，更是一场由政府主导，与Cafe Amazon、All Cafe及Black Canyon等9大知名连锁品牌深度合作的集体行动。
泰国手摇饮甜度远超人体负荷，过去一杯16安士（约473毫升）冰咖啡或泰式奶茶，动辄含有6至7茶匙的糖分。当局意识到，与其单纯劝导民众减少糖分摄取，不如直接改变「正常」的定义，预设「低糖」以减低大众在无意识间摄取的热量，进而对抗日益严重的肥胖与慢性病问题。
除减肚腩还有3大好处
泰国卫生部强调，减糖不只可以减腰围。当人体减少糖分摄取，皮肤会因为糖化作用减少而变得更有弹性，有效延缓皱纹生成与发炎反应。此外，血糖波峰的平缓能避免体力突然崩溃，让精神状况更加稳定。更重要的是，这种改变能减轻肝脏与胰脏的代谢负担，从根本上预防脂肪肝与糖尿病
尽管政策立意良善，但对长期习惯高甜度的民众来说，这场「味觉革命」初期势必会面临挑战。泰国卫生部温馨提示：人类的甜味受体每2周会完成一次更替。这意味著，或许改变配方后第一口会觉得淡而无味，但只要坚持14天，味蕾就能重新找回感受天然食材的能力。
