泰国合艾19岁枪手抢警枪闯入校园 射伤校长劫持师生
更新时间：21:03 2026-02-11 HKT
发布时间：19:29 2026-02-11 HKT
发布时间：19:29 2026-02-11 HKT
泰国《民族报》及PBS新闻报道，一名19岁少年枪手闯入宋卡府合艾一所学校开枪射击，导致校长重伤，枪手随后向警方投降。据报另有一名15岁学生受伤。
湄塔普提姆亚拉基金会（Mae Taptim Yala Foundation）下午4点59分，在其facebook专页上发布消息，表示位于芭东镇的芭东普拉坦基里瓦特学校（Patong Prathan Khiriwat School）遭到武装枪手袭击。警方接报得悉有人吸毒后行驶暴力，战术小组和特警队随即赶往学校周围设立警戒线。
警方称，疑犯打爆一辆警车的车窗，抢走一把9毫米手枪（MPX，9毫米），然后骑电单车直接前往学校。学校门口保安称，枪手最初想攻击他，但发射失败。
后来他冲入校园内，强迫教师和学生进入一间会议室，将他们劫持为人质。据指他强迫一群学生带他到校长室，并在校长室至少开了2枪，校长身负重伤。
救援人员前往学校，尽可能疏散学生和其他人员。校长从教学大楼被救出后，立即送院急救。警员试图控制局面时，疑犯拒捕并持斧追赶，但最后被警员制服。
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT