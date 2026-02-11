Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国合艾19岁枪手抢警枪闯入校园 射伤校长劫持师生

即时国际
更新时间：21:03 2026-02-11 HKT
发布时间：19:29 2026-02-11 HKT

泰国《民族报》及PBS新闻报道，一名19岁少年枪手闯入宋卡府合艾一所学校开枪射击，导致校长重伤，枪手随后向警方投降。据报另有一名15岁学生受伤。

湄塔普提姆亚拉基金会（Mae Taptim Yala Foundation）下午4点59分，在其facebook专页上发布消息，表示位于芭东镇的芭东普拉坦基里瓦特学校（Patong Prathan Khiriwat School）遭到武装枪手袭击。警方接报得悉有人吸毒后行驶暴力，战术小组和特警队随即赶往学校周围设立警戒线。

警方称，疑犯打爆一辆警车的车窗，抢走一把9毫米手枪（MPX，9毫米），然后骑电单车直接前往学校。学校门口保安称，枪手最初想攻击他，但发射失败。

后来他冲入校园内，强迫教师和学生进入一间会议室，将他们劫持为人质。据指他强迫一群学生带他到校长室，并在校长室至少开了2枪，校长身负重伤。

救援人员前往学校，尽可能疏散学生和其他人员。校长从教学大楼被救出后，立即送院急救。警员试图控制局面时，疑犯拒捕并持斧追赶，但最后被警员制服。

枪手疑似拿长枪。 X@js100radio
枪手疑似拿长枪。 X@js100radio
警方封锁学校。 X@js100radio
警方封锁学校。 X@js100radio
警方封锁学校。 X@js100radio
警方封锁学校。 X@js100radio
泰国合艾有枪手闯入校园劫持学生，据报有教师中枪。 央视图片
泰国合艾有枪手闯入校园劫持学生，据报有教师中枪。 央视图片

