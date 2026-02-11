NBC主播母失踪10天 FBI公布蒙面持枪贼身影

美国国家广播公司（NBC）晨间节目《今日秀》（Today）女主播格斯里（Savannah Guthrie）的84岁独居母亲南西（Nancy Guthrie）从自家失踪，据报执法部门扣留一名嫌疑人问话，尚未作出检控。南西仍然下落不明。



联邦调查局（FBI）周二首次发布本案相关监控影像，显示名戴面具、腰间疑似有手枪皮套的疑犯背著背包，穿长袖衣及长裤，走向南西的住处。疑犯试图用戴着手套的手遮挡门口摄影机，随后将盆栽移至镜头前遮挡。此案引发全美关注。目前执法部门与家属仍未知失踪人者是否仍在人世。

截至目前，当局释出的细节有限。当局在图森以南约97公里的里奥里科（Rio Rico）拘留一名涉案人士问话，并搜查同市一辆汽车和一处住宅。美媒指该人在问话结束后已获释，他自称因与搜寻南西有关而接受问话，他说：「我甚至不知道这个女人是谁，我只是送货司机。」

被问话者：不知她是谁

皮马县警长纳诺斯（Chris Nanos）表示，虽然家中的门铃摄影机在周日凌晨被切断，且因南西目前不是有效用户导致影像无法直接恢复，但调查人员耗时数日，成功从后端系统的残余数据中修复得出疑犯身影。

当局相信南西是在图森（Tucson）市郊的家中被强行带走。她最后一次现身是在1月31日，隔天因未出席教会活动被报告失踪。警方在门廊发现她的血迹。由于南西患有高血压及心脏问题且装有起搏器，需每日服药，但药物留在家中，其失踪多日情况危急。

古斯里曾多次透过社交媒体影片向绑匪喊话， 表示已准备好倾听并要求确认母亲平安的证明。她在在社交媒体上转发了这些监控截图，并写道：「我们相信她还活著。带她回家。」同时附上FBI与县警局的联络电话。