加拿大高中枪击案酿9死 全国降半旗悼念 警方公布枪手身份

加拿大卑诗省（British Columbia）枪击案死亡人数修订为9人，包括一名教师及5名学生，另有20多人伤。警方指，18岁疑凶先在寓所杀害两名家人，再闯入校园行凶后自尽，正追查犯案动机。加拿大议会大厦及全国所有联邦政府建筑物11日起降半旗志哀，为期七天，以悼念遇难者。加拿大总理卡尼已取消原定于11日举行国防政策发布会等行程，以全力善后。

案件发生于该省塔布勒岭（Tumbler Ridge），当地时间11日，加拿大警方确认了这起校园枪击案的嫌疑人，并将死亡人数从最初公布的10人修正为9人。警方称，案件嫌疑人为18岁的鲁特塞拉尔（Jesse Van Rootselaar），患有精神健康问题。嫌疑人先在家中杀害了其39岁的母亲和11岁的继弟，之后前往学校枪杀了一名39岁女教师、3名12岁女学生以及2名分别为12岁和13岁的男学生，随后嫌疑人自杀身亡。

警方称，嫌疑人为单独作案，尚不确定作案动机，不便公开调查的具体细节。

此前报道，当地时间1时20分许，接到报警指塔布勒岭中学（Tumbler Ridge Secondary School）发生枪击事件。随后，警方在校园内发现6名遇害者遗体，另有1人在送医途中伤重不治。此外，警方在一处据信与该案有关的民宅内又发现2名死者。

警方确认枪手已死亡，在校内发现其尸体，初步判定死因是自杀。

二人命危直升机送院

声明说，另有2人因伤势严重或危及生命，已由直升机送往医院，还有25人在当地医疗中心接受伤情评估。案件详情仍在调查中。有目击者称疑凶疑似男性，乔装成女性，杀害家人后前往该高中作案。枪击案原因仍在调查中。

当地所属的「和平河南学区」（Peace River South School District）事后发出紧急通告，表示区内的塔布勒岭中学及塔布勒岭小学（Tumbler Ridge Elementary school）均被封锁。



代表该区的省议员Larry Neufeld表示，当局已派员对应事件，当中包括加拿大皇家骑警（RCMP）及紧急医疗救护支援。为免影响警方行动及现场人员安全，案件未有更多细节可透露。他早前已紧急呼吁社区内的居民留在原地，切勿外出。