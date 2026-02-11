收购华纳兄弟︱派拉蒙加码条件 愿承担Netflix分手费

荷里活影视版图的世纪并购战再起波澜。正与Netflix争夺HBO母公司「华纳兄弟探索」（Warner Bros. Discovery）的派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance），宣布提高收购条件，包括承诺承担华纳一旦「变心」所需支付予Netflix的「分手费」，并会向股东派发额外的「计时费」（ticking fee），以增加交易的吸引力。

新增两大甜头 志在必得

派拉蒙是次「加码」并未直接提高收购价，其提出的每股30美元作价维持不变，交易总值仍约为1084亿美元。派拉蒙表示，假如华纳兄弟最终决定放弃与Netflix达成的827亿美元资产交易协议，转而接受派拉蒙的方案，派拉蒙将会资助华纳需支付予Netflix的28亿美元「分手费」。

其次，派拉蒙承诺，若其与华纳的交易未能在今年底前完成，公司将向华纳的股东支付每股25美仙的「计时费」。这笔费用按季度支付，直至交易完成。市场解读此举为派拉蒙对其交易能相对迅速完成、并通过监管审查充满信心的表现。

觊觎「权力游戏」「哈利波特」等IP

这场并购战中，不论是派拉蒙还是Netflix，均对华纳兄弟探索所拥有的珍贵影视资产虎视眈眈，当中包括华纳多个全球顶级的影视IP，例如《冰与火之歌：权力游戏》（Game of Thrones）、《哈利波特》（Harry Potter）系列，以及DC漫画旗下的超级英雄蝙蝠侠与超人等。

有市场分析指出，派拉蒙此番加码，显示其有信心Netflix与华纳的交易可能面临较大的监管阻力，而自己的方案则更容易获得批准。分析师亦认为，即使新增条款增加诚意，但对于部分期待更高收购价的投资者而言，这次的「甜头」可能仍不足以说服他们。