海上反毒战 | 美军再袭运毒船酿2死 累计38次空袭 夺至少130命

美军在太平洋执行的海上反毒战持续引发国际法争议之际，美国南方司令部周一（9日）证实，美军在东太平洋执行最新一次精准打击，击沉一艘疑似运毒船，造成2人死亡、1人生还。自去年9月特朗普政府启动这场海上扫毒战以来，美军已在公海发动38次攻击，造成至少130人死亡。

南方司令部在社交平台X发文，指美军「南方之矛」联合特遣部队对一艘被认定的恐怖组织运营的船只实施致命打击。有情报显示，这艘船正沿东太平洋已知的毒品走私路线航行，并从事毒品走私活动。今次行动击毙船上2名毒品恐怖分子，有1人生还。美国海岸防卫队事后已接获通知，启动搜救生还者的行动。

美军已在公海发动38次攻击，造成至少130人死亡。法新社

美军特种部队上月突袭并逮捕委内瑞拉总统马杜罗。美联社

公开击沉船只影片

南方司令部在帖文中附有一段11秒的影片，显示美军攻击一艘在海上行驶的船只，船只发生巨大爆炸。

自去年9月初以来，美军在加勒比海和东太平洋对美方指称的运毒船进行多次打击，并于去年11月13日宣布发起「南方之矛」军事行动。而迄今38次空袭行动中，已酿成至少130人死亡。

这也是自上月美军特种部队突袭并逮捕委内瑞拉总统马杜罗以来，美军第3次针对该地区疑似运毒船发动攻击。

死者家属控美政府误杀

尽管南方司令部坚称死者为恐怖分子，但特朗普政府至今未能提供任何实质证据，证明遭击毁的船只确实载有毒品，美军的做法已引起国际人权团体强烈反弹。

法律反击也已随之而来。上月，2名遭美军炸死的千里达男子家属，已正式向美国政府提出「误杀」诉讼。家属指称，美军在去年10月14日的一场行动中判断错误，导致平民无端丧命，要求美方交代。