Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 美发霍尔木兹海峡航行指引 建议挂美旗商船远离伊朗领海

即时国际
更新时间：09:39 2026-02-10 HKT
发布时间：09:39 2026-02-10 HKT

美国与伊朗关系持续紧张之际，美国海事局周一（9日）针对商船通行霍尔木兹海峡发布最新指引，建议悬挂美国国旗的商业船只远离伊朗领海，同时应避免与伊朗部队冲突。

霍尔木兹海峡作为中东石油运输要道，部分海域位于伊朗领海之内，伊朗过去曾威胁封锁海域，并曾以涉嫌走私为由，扣押航经当地的商船与油轮。

相关新闻：
伊朗明起霍尔木兹海峡 实弹演习

霍尔木兹海峡作为中东石油运输要道，部分海域位于伊朗领海之内。美联社
霍尔木兹海峡作为中东石油运输要道，部分海域位于伊朗领海之内。美联社
美军在中东部署多艘军舰。美国海军
美军在中东部署多艘军舰。美国海军

指伊朗曾扣押商船

隶属于美国交通部的海事局在官网公布关于霍尔木兹海峡的航行指引，建议悬挂美国国旗的商业船舶在不影响航行安全的前提下，尽可能远离伊朗的领海航行，船舶在霍尔木兹海峡向东航行时，建议要尽量靠近阿曼领海。

据该部门称，途经霍尔木兹海峡和阿曼湾的商船长期以来一直面临被伊朗军队登船、盘问、拘留或扣押的风险。

吁勿武力反抗

指引中同时表示：「如果伊朗部队登上悬挂美国国旗的商船，船员不应以武力方式抵抗登船人员。」

指引补充说：「美国政府正在不断评估该地区的海上安全形势，以识别和区分威胁，维护航行自由，确保商业自由流通，并保护美国船只、人员和利益。」

特朗普进一步施压

伊朗最高外交官员上周五（6日）表示，由阿曼斡旋的美伊核谈判已有好的开始并将持续，外界担心谈判破裂恐使中东更接近战争。

美国总统特朗普已进一步对伊朗施压，上周五签署行政命令，授权向任何直接或间接向伊朗采购商品的国家进口商品，加征例如25%的关税。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
15小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
17小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
12小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
11小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
社会
12小时前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
东张西望丨直击土瓜湾街市大群老鼠任食生猪肉 新鲜猪肉随地摆 市民进食恐致命扬言罢买
东张西望丨直击土瓜湾街市大群老鼠任食生猪肉 新鲜猪肉随地摆 市民进食恐致命扬言罢买
影视圈
12小时前
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态
影视圈
10小时前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
23小时前