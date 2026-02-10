伊朗局势 | 美发霍尔木兹海峡航行指引 建议挂美旗商船远离伊朗领海

美国与伊朗关系持续紧张之际，美国海事局周一（9日）针对商船通行霍尔木兹海峡发布最新指引，建议悬挂美国国旗的商业船只远离伊朗领海，同时应避免与伊朗部队冲突。

霍尔木兹海峡作为中东石油运输要道，部分海域位于伊朗领海之内，伊朗过去曾威胁封锁海域，并曾以涉嫌走私为由，扣押航经当地的商船与油轮。

霍尔木兹海峡作为中东石油运输要道，部分海域位于伊朗领海之内。美联社

美军在中东部署多艘军舰。美国海军

指伊朗曾扣押商船

隶属于美国交通部的海事局在官网公布关于霍尔木兹海峡的航行指引，建议悬挂美国国旗的商业船舶在不影响航行安全的前提下，尽可能远离伊朗的领海航行，船舶在霍尔木兹海峡向东航行时，建议要尽量靠近阿曼领海。

据该部门称，途经霍尔木兹海峡和阿曼湾的商船长期以来一直面临被伊朗军队登船、盘问、拘留或扣押的风险。

吁勿武力反抗

指引中同时表示：「如果伊朗部队登上悬挂美国国旗的商船，船员不应以武力方式抵抗登船人员。」

指引补充说：「美国政府正在不断评估该地区的海上安全形势，以识别和区分威胁，维护航行自由，确保商业自由流通，并保护美国船只、人员和利益。」

特朗普进一步施压

伊朗最高外交官员上周五（6日）表示，由阿曼斡旋的美伊核谈判已有好的开始并将持续，外界担心谈判破裂恐使中东更接近战争。

美国总统特朗普已进一步对伊朗施压，上周五签署行政命令，授权向任何直接或间接向伊朗采购商品的国家进口商品，加征例如25%的关税。