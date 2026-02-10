爱泼斯坦案 | 安德鲁涉向爱泼斯坦泄公务机密 英王罕见发声支持警方调查

英王查理斯三世胞弟安德鲁被指在2010年担任政府贸易特使期间，曾与美国富豪淫媒爱泼斯坦分享有关访问新加坡、香港和越南的报告以及投资机会的机密细节，警方正检视相关指控。白金汉宫为此罕见发声明称，查理斯三世对相关指控「深切关注」，如果警方就这些指控与他联系，他将「随时准备提供支持」。

65岁的安德鲁在去年因与爱泼斯坦的丑闻持续发酵，已遭查理斯剥夺王室头衔，目前仅保留家族姓氏「蒙巴顿—温莎」。路透社引述已公开文件中的电子邮件报道，安德鲁当年向爱泼斯坦发送英国官方贸易文件，把自己在担任政府特使期间获得的资讯传递给爱泼斯坦。

安德鲁被指在2010年担任政府贸易特使期间，曾与美国富豪淫媒爱泼斯坦分享公务机密。美联社

英王查理斯三世发声支持警方调查安德鲁。美联社

威廉王子与王妃凯特关注安德鲁事件。法新社

一张未注明日期的照片显示，安德鲁跪在一名脸部被涂黑的年轻女子身上，并俯身靠近她。美国司法部

涉分享访东南亚行程及投资机密

这些邮件显示，当时仍拥有王室头衔的安德鲁，在结束对河内、胡志明市、新加坡、吉隆坡及香港的2周访问行程后，随即将相关报告转寄给爱泼斯坦。而根据规定，政府代表不得向他人分享机密或商业文件。

据报在2010年11月30日，在这些访问结束后，他似乎在收到当时的特别顾问帕特尔发送的这些访问的官方报告5分钟后，就将这些报告转发给了爱泼斯坦。

还有一些关于在阿富汗的投资机会的细节，被描述为「机密」，这些细节似乎在2010年12月24日传递给了爱泼斯坦。

根据官方指引，贸易特使对其公务访问中的敏感商业或政治资讯负有保密义务。

反君主制组织报案

反君主制组织「共和国」（Republic）行政总裁史密斯据此向警方报案，指控安德鲁涉嫌「公职人员行为失当」，以及违反英国「官方机密法」。这些邮件是美国司法部上个月解密公开的逾300万页爱泼斯坦案文件的一部分。

泰晤士河谷警方证实，他们已收到相关报案，正在评估是否有理由调查有关指控。

针对这些指控，白金汉宫罕见发表强硬声明指出：「国王已透过言语及前所未有的行动，明确表达他对蒙巴顿—温莎先生（Mr. Mountbatten-Windsor，即安德鲁）行为相关指控的深切关注。」

警正评估是否有理由展开调查

声明强调：「虽然具体的指控需由蒙巴顿—温莎先生自行回应，但若泰晤士河谷警方与我们联系，我们随时准备提供支持，正如外界所预期的那样。」

较早前，正在沙特阿拉伯访问的王储威廉也发声明称，表示他与凯特王妃对安德鲁不断曝光的事件深感担忧，并始终牵挂着受害者。

