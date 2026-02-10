Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军印度洋拦截运油轮并登船检查 指违反美国对委内瑞拉制裁封锁

即时国际
更新时间：06:17 2026-02-10 HKT
发布时间：06:17 2026-02-10 HKT

美国国防部表示，美军于印度洋拦截一艘名为「阿奎拉II号（Aquila II ）」的运油轮，并登船检查。国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）指，该船违反美国对受制裁船只的封锁命令，并从加勒比海一路追踪至印度洋。

路透社报道，赫格塞思在社交媒体发文称：「美军昨晚进行了登船检查，过程中没有发生任何事件。油轮企图逃逸，但我们紧追不放。」他补充，「阿奎拉II号」无视美国对加勒比海制裁船只的隔离禁令。

据报道，该船今年1月初自委内瑞拉水域出发，属于运输委内瑞拉重油的一支船队，目的地为中国。

此次行动是美国捕获委内瑞拉总统马杜罗后，加强对受制裁船只封锁的最新措施。赫格塞思称，美军已从加勒比海追踪该船至印度洋，「你燃料耗尽之前，逃不掉我们的追踪。」

报道称，「阿奎拉II号」的注册地仍不清楚，船只追踪及数据分析网站显示其悬挂巴拿马旗帜。

