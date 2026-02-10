Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道札幌住宅疑煤气爆炸 酿一死四伤 巨响震醒居民如地震

即时国际
更新时间：00:32 2026-02-10 HKT
发布时间：00:32 2026-02-10 HKT

日本北海道札幌市手稻区清晨发生严重住宅火警，事件造成一人死亡、四人受伤，附近多间住宅亦受波及。

据日媒报道，事发于周日（9日）清晨约5时05分，位于手稻区西宫之泽一幢两层木造住宅突然传出巨响并起火，多名居民报案指听到爆炸声及见到火光。涉事住宅火势猛烈，最终全数焚毁，消防其后在烧毁瓦砾中发现一具遗体。

起火单位由一名62岁男持有，其60多岁妻子事后失去联络，正进行身分确认；男户主、其20多岁女儿，以及邻近住宅两名女性在事故中受伤，送院治理后情况稳定。多名报案人表示曾闻到浓烈煤气味，加上附近未起火的住宅出现大范围窗户爆裂、窗框损毁，甚至有碎片飞散至马路对面，警方及消防正循「疑似爆炸」方向调查起火原因。

北海道札幌住宅疑煤气爆炸 酿一死四伤 居民形容巨响犹如地震。法新社
涉事住宅已严重倒塌，事发时不断冒出白烟，间中窜起火舌，空气中弥漫焦味。周边可见大量木材、铁皮及隔热纤维散落，多间民居外墙熏黑，窗户、纱窗及车库受损，不少居民忙于善后。

事发地点距离JR发寒站约一公里，属宁静住宅区，有附近居民形容爆炸声犹如地震，情况罕见，期望当局尽快查明事故原因。

