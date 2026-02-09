Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芭提雅︱中国22岁男酒店离奇堕下重伤 逾10友挡警入房调查

即时国际
更新时间：22:50 2026-02-09 HKT
发布时间：22:50 2026-02-09 HKT

泰国芭提雅发生堕楼案，一名中国男子由酒店有紧密坚固铁栏的4楼露台，离奇堕下重伤。事发后，逾10名自称伤者朋友阻挡警方进入房间调查，令案件添上疑云。

现场铁栏缝隙成人难越

据红星新闻报道，22岁的中国男子王立川（译音），于8日凌晨3时许，在泰国芭提雅拉蒙县纳阁律镇6村某酒店4楼堕下重创。芭堤雅市明亮圆满道场救援中心接报赶抵急救，再将伤者送院治疗。

现场保安指，伤者堕下位置有坚固铁栏，成人难以通过缝隙，难以理解事故原因。

警方到场后试图进入伤者居住房间调查，但出现逾10名包括中国及泰国男子，声称是伤者朋友，阻挡警员入内。

目前，邦拉蒙警察局已拍摄现场照片作为证据，并协调调查人员前往现场进一步查明真相，以确认在场人员是否与事件有关，或此事纯属意外。

 

