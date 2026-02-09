Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本众议院选举｜自民党单独取得超过316席 高市早苗最快18日成第105任日本首相

即时国际
更新时间：06:14 2026-02-09 HKT
发布时间：06:14 2026-02-09 HKT

日本首相高市早苗领导的自民党在周日举行的众议院选举中大获全胜。根据NHK预测，自民党单独在465席的众院中取得超过三分之二席位，与日本维新会组成的执政联盟更可掌握352席，确保立法主导权。反对派中道改革联合惨败，议席大幅减少至49席，可能导致联合党领袖野田佳彦辞职。

根据NHK预测，截至周一早上，自民党由选前的198席增至316席，创战后日本众议院单一政党历史最高比例。与维新会合作后，执政联盟在众院共掌握352席，远超233席的多数门槛。

高市早苗最快将于18日在特别国会中当选为第105任日本首相。美联社
在野阵营「中道改革联合」选情惨败，议席由选前167席大幅减少至不足一半。美联社
高市早苗表示，将巩固与维新会的联盟，并向其他政党开放合作机会。

反对派「中道改革联合」选情惨淡，从选前的167席跌至49席，许多前立宪民主党议员落选。即使在北海道及东北传统票仓，也未见明显突破。野田佳彦政治生涯可能因此走向终局。

高市早苗最快将于18日在特别国会中当选为第105任日本首相，并随即展开组阁工作。

