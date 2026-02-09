英国首相施纪贤（Keir Starmer）的唐宁街幕僚长麦克斯维尼（Morgan McSweeney）宣布辞职，他承认自己应为建议任命前工党文德森（Peter Mandelson）出任驻美大使负责。文德森早前因与被定罪的性罪犯杰爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）保持联系而引发争议。

麦克斯维尼表示，这次任命损害了工党、国家及公众对政治的信任，他认为辞职是唯一光荣的选择。他强调：「公共事务中，责任应在关键时刻承担，而非仅在方便时承认。」他并指出自己长期以来的工作动机单纯，就是支持一个以民众利益为先的政府。

他辞职后，施纪贤任命副幕僚长卡斯伯特森（Jill Cuthbertson）及阿拉克森（Vidhya Alakeson）为临时首席幕僚。工党内部对此反应不一，有议员赞扬麦克斯维尼曾帮助工党扭转颓势，并在选举中取得压倒性胜利，也有议员批评他长期以派系利益为先，导致党内不满。

英揆幕僚长麦克斯威尼辞职 与文德森涉爱泼斯坦案有关。美联社

施纪贤任命副幕僚长卡斯伯特森（Jill Cuthbertson）及阿拉克森（Vidhya Alakeson）为临时首席幕僚。美联社

麦克斯维尼表示，他将短暂离开政界，但未排除将来再次参与选举策略工作。他同时呼吁彻底改革党内对高层任命的审查与核查程序，确保未来不再重蹈覆辙。

他在声明中提到，必须记住爱泼斯坦案中受害的女性与女孩，并强调自己仍全力支持首相施纪贤，协助恢复公众对政府与政党的信任。