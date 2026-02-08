北海道或现400年一遇巨大地震 学者：能量累积已达成熟阶段
更新时间：15:20 2026-02-08 HKT
发布时间：15:20 2026-02-08 HKT
日本一直饱受地震威胁，政府专家小组去年3月更警告，北海道东面「千岛海沟」未释放的压力来源，恐怕足以引发9级（M9クラス）大地震，呼吁外界检讨对地震与海啸的防范措施。
相关新闻：311大地震14周年︱北海道千岛海沟正累积能量 专家：或引9级地震
政府曾预测现9级地震
日本共同社报道，静冈县立大学和海洋研究开发机构的团队上周五（6日）指，分析气象厅的地震数据后，北海道十胜外海的海底下正持续累积能量，随时都可能爆发「超巨大地震」。
报道指出，研究团队利用过去26年（2000年至2025年），发生在北海道外海至东北外海一带板块边界周边、规模2.5级以上地震的资料。按不同地震规模的发生次数比例，推算地壳中所累积的能量。结果显示，十胜外海存在能量逐渐累积的区域，且累积程度逐年增加。
十胜外海有能量累积区域
静冈县立大学特任教授楠城一嘉也表示「北海道外海已达到发生超巨大地震的成熟阶段」。
日本政府地震调查委员会的长期评估，北海道外海平均约每340至380年会发生一次超巨大地震。上一次发生于17世纪，至今已经过约400年，调查委员会评估，未来30年内发生巨大地震的机率为「7%至40%」，并认为发生时期可能已相当迫近。
