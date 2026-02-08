意大利冬奥赛区附近发生雪崩 3名越野滑雪人士死亡

意大利北部多个冬季运动地区近日降下大雪，当地时间周六，阿尔卑斯山区发生多宗雪崩事故，造成至少3名在非指定雪道（off-piste）滑雪的人士死亡，事发地点包括特伦蒂诺－上阿迪杰（Trentino Alto Adige）及伦巴第（Lombardy）两个地区，均为冬季奥运部分比赛场地所在地。

疑因触发雪层导致雪崩

意大利高山救援部门表示，其中两宗雪崩发生于多洛米蒂山脉的马尔莫拉达（Marmolada）地区，邻近女子高山滑雪比赛举行地科尔蒂纳丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）。救援人员在马尔莫拉达山群、海拔约3,300米的蓬塔罗卡（Punta Rocca）峰一带，寻回一名男子遗体。死者当时与另外3人一同进行越野滑雪，期间疑因触发雪层导致雪崩，被积雪掩埋身亡。

救援部门指，其余3名同行滑雪人士在事故发生后立即展开搜救，并获其他滑雪者协助，直至专业救援人员到场，但仍未能挽回死者性命。

另外两名死者则於伦巴第大区索恩德里奥省的阿尔博萨焦（Albosaggia）遇难，该地位于瓦尔泰利纳（Valtellina）山谷下游，距离举行男子高山滑雪赛事的博尔米奥（Bormio）约65公里。当局暂未确认特伦蒂诺－上阿迪杰地区是否另有第四名死者，当地传媒报道，一名早前在雪崩中受伤的男子，其后在医院不治。

两名芬兰滑雪人士日前遇雪崩亡

报道指，阿尔卑斯山区近日持续降雪，已引发多宗雪崩事故。特伦蒂诺－上阿迪杰地区近日亦曾发生雪崩，造成两名芬兰滑雪人士死亡。

意大利雪崩风险监测机构AINEVA周六警告，周日雪崩风险明显偏高，新降积雪配合中等强度风势，形成不稳定的风积雪板，容易引发雪崩，呼吁民众提高警觉，避免进入高风险地区。