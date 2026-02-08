爱泼斯坦案｜法国前文化部长朗格父女有洗钱嫌疑 政府急召86岁老将解释

美国司法部解密富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的案件超过300万页档案，爆炸性内容让欧洲多国王室、名流、政要人人自危。最新传出法国文化部前部长朗格（Jack Lang）父女与爱泼斯坦名下境外公司有关。法国外交部要求现年86岁的朗格作出说明。朗格目前任职的文化机构预算半数来自外交部，他的女儿卡洛琳（Caroline Lang）已紧急辞去独立制片人工会主席。



综合法媒报道，现任外长巴罗（Jean-Noel Barrot）周五证实已召见朗格，要求他周日（8日）到外交部说明与爱泼斯坦之间是甚么关系。巴罗说：「这些文件披露的初步讯息以前没见过，而且情节非常严重，必须深入调查。」

法国媒体报道，爱泼斯坦档案内容显示，朗格曾多次向爱泼斯坦要求好处，朗格女儿的名字则出现在一间美属维京群岛公司的文件，爱泼斯坦是这间买卖艺品公司的共同所有人。朗格父女的律师7日说，两人从未从该公司拿过半毛钱，这点很容易查明。

路透社指出，朗格的名字在解密档案中出现600多次。爱泼斯坦档案提及朗格父女并不代表两人有不当之举，但爱泼斯坦生前曾因引诱未成年人卖淫遭定罪，朗格声称对其罪行毫不知情。

朗格曾长期在法国政府服务，历任文化部长、教育部长总计近20年，创办法国音乐节等文化奖项，在法国政坛深具影响力，2013年担任位于巴黎的阿拉伯世界文化中心（Institut du Monde Arabe，IMA）主席至今。

他周三（4日）接受法国RTL电台访问时自称「毫无所惧、清清白白」，拒绝辞任IMA主席，但他的压力与日俱增，因为IMA每年预算有一半、约1230万欧罗（约1.14亿港元）来自法国外交部。

一名接近法国总统马克龙的知情人士周四透露，总统办公室、总理办公室都要求外交部召见朗格；总统办公室认为朗格应为他任职的机构「着想」。

法国金融犯罪检察官办公室6日向法新社证实，已对朗格父女展开调查，但尚未对两人提出任何指控。检方说明，朗格父女涉嫌与爱泼斯坦有财务往来，调查性质为「为严重税务诈欺所得款项洗钱」。

