Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦清真寺炸弹袭击200死伤 当局逮捕4人 伊斯兰国认责

即时国际
更新时间：18:59 2026-02-07 HKT
发布时间：18:59 2026-02-07 HKT

巴基斯坦首都伊斯兰堡（Islamabad）周五发生伤亡惨重的自杀炸弹恐袭，至少31人死亡、近170人受伤，是伊斯兰堡自2014年以来死伤最惨重的案件之一。当局指，已拘捕4名涉案人士，包括策划袭击的主脑。极端组织「伊斯兰国」（ISIS）随社交平台平台宣称对此事负责。

这宗血腥攻击发生在伊斯兰堡郊区「卡迪亚图库布拉清真寺」（Khadija Tul Kubra Imambargah）。当时正值周五祈祷时间，寺内有600至700名信徒。官员指出，恐怖份子强行闯入建筑群时，门口守卫试图拦截并发生激烈对峙，歹徒随即开火并冲进大厅，在最后一排信徒中引爆自杀炸弹。强大冲击力击碎窗户与结构，现场瓦砾四散、血流成河。

一名反恐警员袭击中殉职

巴基斯坦内政部长纳克维（Mohsin Naqvi）表示，当局已拘捕4名涉嫌协助策动伊斯兰堡清真寺自杀式炸弹袭击的人士。纳克维指，其中一名被捕者为阿富汗籍人士，是策划袭击的主脑。纳克维称，反恐部队在搜捕疑犯期间遭遇抵抗，行动中一名反恐警员殉职，另有三人受伤。

「伊斯兰国」透过其Telegram频道发表声明，承认发动这次攻击，并发布一张据称是袭击者的照片，画面中男子蒙面持枪。

巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）在X平台表示，炸弹客曾赴阿富汗，印度则资助这次攻击，但阿西夫未提供证据。对此，印度外交部强烈谴责，斥之为「毫无根据」的指控，并批评巴国不应将本土滋长的恐怖主义转嫁他人。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
12小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
15小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
12小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
7小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
18小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
12小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
6小时前