尼帕病毒｜世卫通报孟加拉出现病例 患者曾食用生椰枣汁

即时国际
更新时间：16:55 2026-02-07 HKT
发布时间：16:55 2026-02-07 HKT

世界卫生组织（WHO）通报，孟加拉出现一宗尼帕病毒感染病例。患者是西北部拉杰沙希地区的一名女性，年龄介乎40岁至50岁，无旅行史，但食用过生椰枣汁。35名密切接触者尼帕病毒检测结果呈阴性。

据报患者1月21日出现发热和神经系统症状，1月29日确诊感染尼帕病毒。孟加拉有关方面周二（3日）向世卫组织通报了情况。

尼帕病毒可透过多种途径传播，包括直接接触受感染动物，如猪、马或蝙蝠的呼吸道分泌物或组织。路透社资料图
孟加拉经常出现小规模尼帕病毒疫情，12月至4月间的病例相对较多，这与椰枣汁的收获和食用季节相符。

尼帕病毒病是一种罕见而严重的人畜共患病，可通过被感染动物（例如蝙蝠）传播给人类，或通过受到相关动物唾液、尿液、粪便污染的食物传播给人类，也可通过与感染者密切接触而人传人，病死率介乎40%至75%。

尼帕病毒目前尚无获批的针对性治疗药物或疫苗，但早期支持性治疗可提高生存率。

