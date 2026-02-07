Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本众议院选举 | 高市早苗社媒动员力称霸 YouTube竞选片破1.4亿次观看

即时国际
更新时间：12:26 2026-02-07 HKT
发布时间：12:26 2026-02-07 HKT

日本众议院选举将于周日（8日）举行，各政党在选前最后阶段全面投入社交媒体动员战。最新数据显示，自民党总裁、首相高市早苗在X与YouTube两大平台同时展现压倒性优势，在YouTube发布的竞选短片突破1.4亿次播放，成为今次选战最具「社媒扩散力」的政治人物。

自民党于1月26日在官方YouTube频道上传的竞选短片「来自高市总裁的讯息，让日本列岛更加强大富裕」，片长仅31秒，却在2月4日突破1亿次播放，至7日上午已超过1.4亿次。

相关新闻：
日本众议院选举｜民调：自民党阵营望夺逾310议席 投票日大雪波及在野联盟选情

高市上月参加竞选集会。美联社
高市上月参加竞选集会。美联社
奈良店舖售卖高市各式纪念品。美联社
奈良店舖售卖高市各式纪念品。美联社
高市（右）上月和到访的南韩总统李在明表演打鼓。美联社
高市（右）上月和到访的南韩总统李在明表演打鼓。美联社

引发大量转发与讨论

影片中，高市早苗面带微笑，在鼓声衬托下表示：「不敢挑战的国家没有未来，只会守成的政治不会孕育希望」、「打造能怀抱梦想努力工作的国家，让日本列岛更加强大富裕」，并搭配加油手势与简洁鲜明的视觉设计，成功引发大量转传与讨论。

比较各主要政党官方YouTube播放量最高的影片，截至6日上午，日本维新会约710万次、共产党640万次、参政党1490万次、国民民主党610万次，而投票日前夕才成立的中道改革联合约190万次，自民党的成绩明显遥遥领先。

凸显高市网络世代动员能力

在X的贴文转发数与YouTube破亿播放双重加持下，凸显高市政权在网络世代选战中的动员能力，正全面领先其他政党。

丽泽大学政治心理学教授川上和久指出，选民获取政治资讯的管道正快速从电视转向网络，各党也策略性投入广告预算，让内容更容易在社媒扩散；但更关键的是，高市展现出「不批评对手」的姿态。他分析，部分在野党透过影片与贴文强烈批评高市，反而让更多选民注意到她相对温和的人格特质，进而促成口碑扩散与播放数增长。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
19小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
4小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
14小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
01:35
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
3小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
7小时前
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期 接受化疗2年暴瘦令人心酸 爱家好男人曾打爆张晋
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦令人心酸  爱家好男人曾打爆张晋
影视圈
3小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
影视圈
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT