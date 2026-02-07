日本众议院选举 | 高市早苗社媒动员力称霸 YouTube竞选片破1.4亿次观看

日本众议院选举将于周日（8日）举行，各政党在选前最后阶段全面投入社交媒体动员战。最新数据显示，自民党总裁、首相高市早苗在X与YouTube两大平台同时展现压倒性优势，在YouTube发布的竞选短片突破1.4亿次播放，成为今次选战最具「社媒扩散力」的政治人物。

自民党于1月26日在官方YouTube频道上传的竞选短片「来自高市总裁的讯息，让日本列岛更加强大富裕」，片长仅31秒，却在2月4日突破1亿次播放，至7日上午已超过1.4亿次。

相关新闻：

日本众议院选举｜民调：自民党阵营望夺逾310议席 投票日大雪波及在野联盟选情

高市上月参加竞选集会。美联社

奈良店舖售卖高市各式纪念品。美联社

高市（右）上月和到访的南韩总统李在明表演打鼓。美联社

引发大量转发与讨论

影片中，高市早苗面带微笑，在鼓声衬托下表示：「不敢挑战的国家没有未来，只会守成的政治不会孕育希望」、「打造能怀抱梦想努力工作的国家，让日本列岛更加强大富裕」，并搭配加油手势与简洁鲜明的视觉设计，成功引发大量转传与讨论。

比较各主要政党官方YouTube播放量最高的影片，截至6日上午，日本维新会约710万次、共产党640万次、参政党1490万次、国民民主党610万次，而投票日前夕才成立的中道改革联合约190万次，自民党的成绩明显遥遥领先。

凸显高市网络世代动员能力

在X的贴文转发数与YouTube破亿播放双重加持下，凸显高市政权在网络世代选战中的动员能力，正全面领先其他政党。

丽泽大学政治心理学教授川上和久指出，选民获取政治资讯的管道正快速从电视转向网络，各党也策略性投入广告预算，让内容更容易在社媒扩散；但更关键的是，高市展现出「不批评对手」的姿态。他分析，部分在野党透过影片与贴文强烈批评高市，反而让更多选民注意到她相对温和的人格特质，进而促成口碑扩散与播放数增长。