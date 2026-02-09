泰国大选｜阿努廷宣布胜选 国会议席翻倍 泰自豪党将继续执政

泰国总理阿努廷所属的泰自豪党在大选中获近200个议席，较3年前的71席翻了近3倍，成为国会第一大党，意味他将继续执政。选前在民调中领先的在野人民党，则承认未能成为最大党。阿努廷已宣布胜选，表示今次胜利属于人民，将致力于国家稳定发展并解决泰国民众的问题。分析指出，泰自豪党能够成为最大党，归功于深耕地方边境冲突激起的民族主义。

根据94%点票结果，挟著执政优势的泰自豪党，以极大优势持续领先，在众议院500个席位中，至少取得192席，可望成为第一大党。人民党屈居第二，取得约117个席位，为泰党有大约74席。因未单独过半，泰自豪党未来要与其他政党合组联合政府。

外界料与为泰党结盟组阁

针对外界关注将与哪些政党合作组成联合政府，阿努廷则回答说，泰自豪党将先等正式选举结果出炉后，再邀请其他政党加入联合政府。一般预料，为泰党是阿努廷最可能的合作伙伴。

事缘两党原本就是盟友，直到泰自豪党因不满时任总理、塔克辛之女佩通坦处理泰柬边境问题的方式，而退出执政联盟。佩通坦当时在一通外泄的电话中，被发现称呼柬埔寨强人洪森为「叔叔」，并将泰军指挥官称为「对手」，引发国内哗然。

他信或因政治协议提早获释

至于目前因贪污罪正在服刑的前总理他信，许多观察家预测，随著新的政治协议达成，他可能会比预定时间更早获释。

多家媒体分析，今次大选是在泰柬边境冲突的背景下举行，很大程度上显现出泰自豪党的民族主义色彩。阿努廷在竞选过程也多次强调泰柬边境冲突中，须将泰国利益摆在最前面，这股民族主义情绪，大幅增加泰自豪党的声势。

分析：民族主义是致胜关键

在选后的记者会上，被媒体问及民族主义成胜选关键时，阿努廷回答说：「民族主义深植于泰自豪党每位成员心中，我们的人民给予我们超出预期的回报。」

59岁的阿努廷去年9月获得人民党的支持而出任总理，他在12月中解散国会后，现正领导看守政府。

出身政商世家、从政经验丰富的阿努廷，大学毕业后曾接手家族企业，1996年投身政坛，之后加入前总理他信创立的泰爱泰党，并先后担任他信政府的公共卫生部及商务部副部长。

曾被判禁参政5年 2012年重返政坛

2007年泰爱泰党遭法院解散，阿努廷也被判5年禁参政。他2012年重返政坛，成为泰自豪党党魁。

泰自豪党长期依赖跨党联盟支持，显示其政治稳定性不足，甚至有「政治变色龙」称号。

政治手腕灵活

外界分析，阿努廷政治手腕灵活，不仅借助党创办人尼温的人脉巩固地方基础，也透过与保守菁英建立关系，让泰自豪党几乎在历届内阁都有一席之地。

今次大选大胜，也显现泰自豪党过去几年深耕地方、巩固地方基础已有所成效。

泰国大选点票工作仍在进行，官方计票结果最迟须在4月9日前公布。



