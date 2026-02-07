美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡

美国宾夕法尼亚州一间连锁餐厅Olive Garden发生骇人听闻的自杀惨剧。一名厨师于上周五下午在餐厅厨房内，突然脱光全身衣物，随后竟当众将头部插进装满滚油的深炸锅中。尽管多名同事及顾客曾上前阻止，惟最终未能挽救其性命。警方初步调查指事件涉及自杀，案件详情仍在调查中。

厨房惊传惨叫 报案音档曝恐怖一幕

据《每日邮报》等报道，事发于威廉斯波特（Williamsport）的Olive Garden分店。据传媒引述911报案中心的音档显示，当日下午4时许，警方接获紧急求助，调度员在通讯中语气严峻地向警员表示：「Olive Garden有烧伤者，细节不明，现场传来大量尖叫声。」随后另一则报案讯息更揭露了案情的恐怖情景：「一名男性受害者头部向下插进了炸炉中。」

据了解，该名身分未明的男子在投进滚油前，曾于厨房内自行脱去衣物。现场多名员工及至少一名顾客见状，随即奋不顾身冲前企图阻止男子自残。混乱中，一名女性员工受轻伤，需送院治理。然而，该名厨师伤势极为严重，送院后证实不治。

宾夕法尼亚州警方发言人随后证实，事件属「自杀企图」，但出于对死者及其家人的尊重，拒绝透露更多个人资料。受事件影响，该餐厅一度关闭数日，目前已重新营业。Olive Garden母公司及相关部门暂未对此宗极端事件作出进一步评论。