格陵兰之争 | 法国加拿大开设领事馆 反击特朗普夺岛威胁

即时国际
更新时间：08:37 2026-02-07 HKT
发布时间：08:37 2026-02-07 HKT

加拿大与法国周五（6日）分别在丹麦自治领地格陵兰岛首府努克开设领事馆，标志法加两国在加强与格陵兰岛关系及提升北极事务参与方面，迈出实质性步伐。分析指，美国总统特朗普自去年重返白宫以来多次威胁吞并格陵兰岛，法国和加拿大此举旨在向北约盟友丹麦及格陵兰岛表达支持，反击特朗普的夺岛威胁。

加拿大总督西蒙、外长阿南德、格陵兰岛自治政府外长莫茨费尔特共同出席加拿大驻努克领事馆的开馆仪式。丹麦外交大臣拉斯穆森原本也计划参加，但因飞机故障未能及时赶到。根据安排，拉斯穆森、阿南德与莫茨费尔特还将举行联合记者会。

特朗普曾多次扬言要夺取格陵兰。美联社
特朗普曾多次扬言要夺取格陵兰。美联社
加拿大外长阿南德出席仪式，并对传媒发表讲话。美联社
加拿大外长阿南德出席仪式，并对传媒发表讲话。美联社
加拿大驻格陵兰领事馆开幕，举行升旗礼。新华社
加拿大驻格陵兰领事馆开幕，举行升旗礼。新华社
法国驻格陵兰领事馆同日开设。新华社
法国驻格陵兰领事馆同日开设。新华社

同日开设领事馆 以示支持

法国外交部同日宣布，普瓦里耶当天就任法国驻努克总领事。普瓦里耶表示，目前只有8名法国公民在格陵兰岛居住。他到任是为「支持法国的利益」，并促进法国与格陵兰岛的合作。

法国外交部指，该领事馆除为法国公民提供常规领事服务外，还将促进与格陵兰岛科学合作，并协助有意在当地投资和设立办事机构的法国公司。

格陵兰岛是世界第一大岛，也是丹麦自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。特朗普自2025年初重返白宫以来多番扬言要得到格陵兰岛，甚至一度声称不排除「武力夺岛」。欧洲对此反应强烈，强调格陵兰岛主权归属不容谈判。

特朗普上月与北约达框架协议

上月，特朗普在与北约秘书长吕特达成框架协议以确保美国影响力后，撤回了夺取格陵兰的威胁。

美国、丹麦与格陵兰已成立工作小组讨论华盛顿在北极的安全关切，但细节尚未公开。

丹麦国际问题研究所北极问题专家加德指出，法加两国开设领事馆「是向特朗普表明，他对格陵兰岛和丹麦的侵略行为并不仅关乎这两地，也关系到其他盟友」。

美及欧盟分别设领事馆

欧洲智库安全与防务分析师尼森表示，法加开设领事馆让格陵兰岛问题成为欧洲问题的战略一环，「后续影响关系到欧洲乃至全球」。

目前美国和冰岛已经在格陵兰岛设有领事馆，欧盟委员会2024年在当地设立办事处。

