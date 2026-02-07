美伊重启核谈判未见突破 美方突促公民撤离 伊朗武装部队宣布最高戒备

美国与伊朗代表团昨日（6日）在阿曼首都马斯喀特重启核子问题间接谈判，这是自2025年6月美国空袭伊朗核设施以来，两国官员首次就核议题面对面磋商。尽管双方在会后形容开局「良好」且「积极」，但会谈前夕两国均展现出极度强硬的军事姿态，令中东局势陷入「摊牌时刻」的边缘。

美方首派军事统帅坐镇 促公民立即离境

此次谈判层级颇高，美方代表团由总统特使威特科夫、总统女婿库什纳，以及美军中央司令部司令库珀（Brad Cooper）组成。这是美国首次派遣地区最高级别军事指挥官出席此类外交会谈，外界解读此举带有强烈的威慑意味，提醒伊方「林肯号」航母打击群已在近海待命。

伊朗外长阿拉格齐现身阿曼首都马斯喀特，与美方展开核谈判。美联社

伊朗外交部官员透露，伊朗武装部队已自6日晚间起进入数月以来「最高级别」的戒备状态。美联社

美国国务院于5日深夜透过「虚拟驻德黑兰使馆」发出紧急安全警告，敦促在伊朗的美国公民「现在就离开」。美联社

日前土耳其民众支持伊朗示威中，有人焚烧特朗普的画像。美联社

就在谈判前夕，美国国务院于5日深夜透过「虚拟驻德黑兰使馆」发出紧急安全警告，敦促在伊朗的美国公民「现在就离开」。警告要求公民自行制定撤离计划，考虑经陆路前往土耳其或亚美尼亚，并警告若发生突发军事冲突，政府未必能提供协助。

伊方：不接受「零铀浓缩」等无理条件

面对美方的军事与外交压力，伊朗方面亦不甘示弱。据伊朗外交部官员透露，伊朗武装部队已自6日晚间起进入数月以来「最高级别」的戒备状态。伊朗外长阿拉格齐在谈判结束后表示，虽然会谈氛围良好且同意继续沟通，但强调「避免威胁与施压」是任何对话的必要前提，重申绝不接受「不得进行铀浓缩」等无理条件。

据悉，此次会谈由阿曼外相巴德尔担任中间人，以「穿梭外交」方式传达双方立场。美方试图将谈判范围扩大至弹道导弹及人权议题，而伊方则坚持应聚焦于核问题及解除制裁。

地缘政治分析家麦克纳利（Bob McNally）指出，美伊双方互信基础极低，预计未来数周内发生军事冲突的可能性高达75%。他分析，若谈判破裂，美国可能采取委内瑞拉式的海上封锁或选择性空袭；若美方未有行动，以色列亦可能随时出手打击伊朗的核设施与政权核心。