马斯克深夜发文叹「金钱买不到幸福」还配悲伤表情符号惹热议 网民劝知足

坐拥全球首富宝座、掌控多间尖端科技企业的马斯克（Elon Musk），近日竟在社交平台大吐苦水。他在深夜发文感叹「金钱买不到幸福」，这番言论随即引起全球网民疯传，不少人对这位拥有天文数字财富的富豪所面临的「快乐难题」感到讽刺。

深宵发悲伤表情包 浏览量逼近1亿

马斯克于当地时间5日凌晨，在其旗下的X平台（前称Twitter）上发文，语带唏嘘地写道：「说『金钱买不到幸福』的人，真是太有道理了。」他更在帖文中配上一个悲伤的表情符号，流露出少见的消沉情绪。

这则贴文在短时间内迅速发酵，浏览次数已突破9,600万次。尽管身家足以让他随心所欲地推进火星殖民计划、向政界巨头大洒金钱，甚至轻松养育十多名子女，但这些似乎都未能填补他内心的空虚。

福布斯估算身家逾6.5万亿元 薪酬奖金或达1兆

根据《福布斯》（Forbes）杂志最新估算，马斯克的身家已高达8,348亿美元（约6.5万亿港元）。更惊人的是，随着电动车龙头特斯拉（Tesla）股东通过的薪酬方案，他未来可能获得的高达1兆美元的绩效奖励。

面对这位全球最有钱的人大谈「幸福论」，网民反应极端。支持者建议他寻求宗教慰藉或投身慈善，试图在财富之外找寻人生意义；然而，大部分网民则对此嗤之以鼻。

有网民一针见血地指出，财富虽然未必等同幸福，但绝对能让人处于优势：「不过，钱确实会让你抢得先机。」更有不少人直言马斯克是在「无病呻吟」，留言讽刺道：「你会担心没法给孩子一个遮风避雨的地方吗？不会？那就别再讨拍（求同情），知足常乐。」