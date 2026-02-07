巴基斯坦清真寺遇袭致31死169伤 枪手强闯引爆自杀炸弹 现场血肉横飞

巴基斯坦首都伊斯兰堡发生逾十年来最严重的恐怖袭击。一座什叶派清真寺于周五祈祷期间，遭一名自杀式袭击者闯入并引爆身上炸弹，造成至少31人死亡、169人受伤。现场血迹斑斑，瓦砾遍地，伤者躺满寺外花园。当局指袭击者曾试图强闯大门，被拦截后随即引爆装置。

血染祈祷地 幸存者余悸犹存

事发于伊斯兰堡郊区的卡迪贾·图尔·库布拉·伊玛目巴尔加（Khadija Tul Kubra Imambargah）清真寺。据悉，当时寺内约有600至700名信徒正进行周五祈祷。目击者称，先是听到大门处传来枪声，随后发生剧烈爆炸。

爆炸威力巨大，清真寺内部满地碎片。一名幸存者萨夫拉兹（Sarfraz Shah）悲恸表示，爆炸发生时黑烟弥漫，群众被震飞，场面混乱。他与39岁的弟弟同行，最终却在医院发现弟弟已成冰冷尸体。参与救援的警员马立克（Shahid Malik）形容现场犹如噩梦：「我见过很多案发现场，但这次极其恐怖。」

巴基斯坦国防部长阿西夫（Khawaja Asif）在社交平台发文指，袭击者是在祈祷队伍的最后一排引爆炸弹，并称该名炸弹客有前往阿富汗的记录。

教派冲突魅影 首都戒备失守

巴基斯坦人口达2.41亿，以逊尼派为主，什叶派属于少数，过去多次成为教派冲突的目标。尽管巴基斯坦边境地区动荡，但伊斯兰堡一向守卫森严，鲜有大型恐袭。加上事发当日乌兹别克总统米尔济约耶夫正在当地访问，首都已加强戒备，孰料仍遭血洗。

虽然目前尚未有组织承认责任，但监测组织ACLED指出，此次袭击具有极端组织「伊斯兰国」（IS）的特征。过去IS及巴基斯坦塔利班（TTP）均曾多次针对什叶派发动袭击。

此次恐袭进一步点燃地区外交火药味。国防部长阿西夫暗示袭击由邻国印度资助，但未提供证据。印度外交部随即发表声明反击，谴责袭击之余，指责巴基斯坦妄想将「自身社会结构问题」推卸给他人，形容指控毫无根据。

事实上，巴基斯坦近日暴力事件频生，上周末俾路支省才发生连环袭击导致58人死亡，军方随后在行动中击毙逾200名武装分子。外界担心，随著极端主义抬头，巴基斯坦的安全形势将进一步恶化。