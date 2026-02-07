2026冬季奥运会｜跳台滑雪界惊传「下体作弊」 打玻尿酸加粗呃大码战衣助飞

跳台滑雪运动惊传「下体作弊」 ！据指有运动员为了飞得更远，竟向阴茎注射玻尿酸，这并非禁药，却可以借着增大下体，令自己穿上尺寸更大的比赛服，试图飞得更远。世界反兴奋剂机构（WADA）负责人表示，将对此展开调查。2026米兰冬季奥运会将于2月6日开幕，未知会否有运动员因此被禁赛。

今年1月，奥地利滑雪运动员米卡·韦尔莫伦（Mika Vermeulen）在播客节目爆料，称不少跳台滑雪运动员会以增加下体尺寸的方式作弊。玻尿酸在运动中并未被禁用，可使阴茎周长增加1至2厘米。

飞跃距离是跳台滑雪评分标准之一。 新华社

德国《图片报》跟进报道，指出除了下体注射玻尿酸，一些运动员会塞入矽胶填充物，借此穿上更大尺寸的比赛服。由于跳台滑雪在比赛过程中会出现一段时间的滑行，更大尺寸的比赛服意味着运动员伸展的翼面面积增大，有利于减慢在空中下降的速度，转而飞得更远。在竞争激烈，胜负只差毫厘的跳台滑雪比赛里，这起到关键作用。

事件原本只在德语圈发酵，随着英美媒体也报道而广受关注。一些大报引用「科学数据」，例如称研究发现紧身衣周长每增加2厘米，阻力减少4%，升力增加5%，据称可将跳跃距离拉远5.8米。

滑雪爱好者尝试挑战跳台滑雪。 新华社

挪威队多年来是跳台滑雪的霸主，挪威跳台滑雪运动员格拉内鲁德（Halvor Egner Granerud）对此消息显得十分震惊。他称指控「闻所未闻，荒谬无比」，并表示比赛服的尺寸在每个赛季开始前体检时由专业医生测量，根本没可能作弊。

然而，2025年在挪威主办的世界北欧滑雪锦标赛，挪威跳台滑雪队主教练布雷维格（Magnus Brevig）与该队服装总监利弗尔顿（Adrian Livelten）就被发现在2名队员的比赛服裤裆位置偷偷加入非弹性缝线，与上述作弊方式一致。涉事的2名挪威运动员——奥运金牌得主福方（Johann Andre Forfang）和林德维克（Marius Lindvik）被罚停赛3个月，挪威队主教练、助理教练和服装总监被罚停赛18个月。