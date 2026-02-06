食人鱼出没｜阿根廷海滩46人遭咬伤 有人指尖被噬
更新时间：17:05 2026-02-06 HKT
发布时间：17:05 2026-02-06 HKT
发布时间：17:05 2026-02-06 HKT
阿根廷恩特雷里奥斯省（Entre Ríos）一个海滩近日接连发生食人鱼攻击事件，超过40人被咬伤，其中一名最严重的伤者手指被咬掉指尖。
事件发生在维多利亚海滩（Playa Victoria），食人鱼持续出没引起泳客和当局担忧。当地周一（2日）再发生攻击事件，至少再添5名伤者。多人被送往Fermín Salaberry医院治理，同院周日（1日）已治理7名被咬伤的病人，包括大人和小孩。
当地救生员马丁（Alejandro Martín）表示，处理了46名伤者，所有伤势都值得关注。其中一宗最严重的攻击，有受害人指尖被食人鱼咬掉。
面对潜在风险，救生员升起红旗，禁止下水。然而，据报道，尽管有明显的警告，仍有部分游客下水。当局正研究在沿岸河床安装一个网，防止食人鱼接近供游泳的区域。
救生员忆述，去年该区录得超过320宗类似的攻击事件。
专家指出，夏季高温加上河水水位下降，导致食人鱼活跃。这些肉食性鱼类拥有锋利的牙齿，在感到受威胁或食物稀少时会表现出攻击性，攻击通常以群体形式发生，可能在短短几秒钟内造成严重伤害。
