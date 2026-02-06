美国再袭运毒船致2死 打击毒品行动累计夺128命

美国军方继续打击运毒船只。美军周四（5日）表示，在东太平洋针对运毒船只发动袭击，击毙2名「毒贩」，美国打击毒品走私行动造成的死亡人数增至最少128人。

美国南方司令部在X平台上表示：「情报确实，该船正沿着东太平洋已知的贩毒路线航行，并参与贩毒活动。」

美国自去年9月开始打击涉嫌运毒船只，并坚称与委内瑞拉的「毒品恐怖分子」作战。

但特朗普政府并未提供确凿证据证明这些船只参与运毒。美方的行动被质疑是否合法。

美国已因打击涉嫌运毒船只而遭提告。两名加勒比海岛国千里达和多巴哥（Trinidad and Tobago）男子于去年一次袭击中丧生，美军称他们搭乘的船载有毒品，死者亲属上周向美国政府提出非正常死亡诉讼。