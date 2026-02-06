Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国再袭运毒船致2死 打击毒品行动累计夺128命

即时国际
更新时间：16:25 2026-02-06 HKT
发布时间：16:25 2026-02-06 HKT

美国军方继续打击运毒船只。美军周四（5日）表示，在东太平洋针对运毒船只发动袭击，击毙2名「毒贩」，美国打击毒品走私行动造成的死亡人数增至最少128人。

美国南方司令部在X平台上表示：「情报确实，该船正沿着东太平洋已知的贩毒路线航行，并参与贩毒活动。」

美国自去年9月开始打击涉嫌运毒船只，并坚称与委内瑞拉的「毒品恐怖分子」作战。

但特朗普政府并未提供确凿证据证明这些船只参与运毒。美方的行动被质疑是否合法。

美国已因打击涉嫌运毒船只而遭提告。两名加勒比海岛国千里达和多巴哥（Trinidad and Tobago）男子于去年一次袭击中丧生，美军称他们搭乘的船载有毒品，死者亲属上周向美国政府提出非正常死亡诉讼。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
5小时前
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:05
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
5小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
10小时前