日本众议院选举｜民调：自民党阵营望夺逾310议席 投票日大雪波及在野联盟选情
更新时间：12:04 2026-02-06 HKT
发布时间：12:04 2026-02-06 HKT
日本众议院选举周日（8日）举行，日媒新一轮民调显示，自民党与日本维新会合组的执政联盟，有望在全部465个议席中，取获逾300席。
《日经新闻》在周二（3日）至周四（5日）在全国作电话和网络民调，除了预料执政联盟大胜，由立宪民主党与公明党组成的在野阵营「中道改革连合」，所得议席可能从现有的167席减半至约80席。
自民党锁定至少夺261席
据报自民党目前已将目标议席锁定至261席，达至「绝对稳定多数」。如果自民党如意算盘打响，将可垄断众议院各委员会的主席职位，并在所有委员会获得多数席次。
自民党与日本维新会目标建立多数派「执政联盟」。民调显示，两党极可能包揽超过310席，占全部议席三分之二以上，如此执政联盟将可在众议院推翻遭参议院否决的法案，再在众议院通过。至于宪法修正案，仍需参众两院各有三分之二议席同意才可通过。
民调选情或过于乐观
不过有前自民党阁僚也忧虑，选情调查形势或过于乐观，或会有选民认为不投票也无所谓。
不过日本气象厅预料，周五（6日）起北至西的日本海一侧将持续降雪，降雪在周日（8日）投票日达至高峰。大雪令部分地区达警报级别，瘫痪交通。
在野「中道改革连合」尤其关注大雪影响，日本共同社报道，立宪民主党在下大雪的北海道和东北地区向来占优，在野党的支持者可能因大雪无法投票，影响在野阵营选情。
