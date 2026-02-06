Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赏樱注意｜新仓山浅间公园取消樱花祭 市政府斥旅客丢烟头乱大小便扰民

即时国际
更新时间：10:57 2026-02-06 HKT
发布时间：10:57 2026-02-06 HKT

日本樱花绽放期近，当局预料不少游客赏花令多地「过度旅游」问题更加严重。日本《朝日新闻》周二（3日）报道，位于山梨县富士吉田市的赏樱名所「新仓山浅间公园」取消今年「樱花祭」，避免大量游客涌至影响当地居民生活。

旅客在新仓山浅间公园，能同时远眺富士山和五重塔，当地长年是赏樱打卡景点。当地的樱花祭，自2016年开始举办，疫情后旅客急增。

由于日圆偏软，加上社交媒体力推，近年来4月长约两周的樱花祭，经常每日有超过1万人到公园打卡赏樱，旅客通往瞭望台大多要排队1小时至3小时。

相关新闻：日本樱花︱民间预测今年花期  或于3月21日从东京开始

日本每年吸引大量游客赏樱。Unsplash
日本每年吸引大量游客赏樱。Unsplash

旅客乱丢烟头阻学生上学

2025年的樱花祭维时18日，共有21万人到场观光。人潮对当地居民生活造成困扰。市政府表示，公园周边道路长时间塞车，不少人乱丢烟头，部分旅客更闯入住宅区，导致学生上学路线受阻。

更甚者，有游客擅自打开民宅大门寻找厕所，有些更直接在私人庭院如厕，离谱现象层出不穷，引起居民反感。当局决定今年取消举办了10年的樱花祭。

富士吉田市长堀内茂表示，美景背后，市民平静的日常生活正遭到破坏，市政府对此抱持高度危机感。他强调，未来将检讨观光应对措施，尽力在维护居民生活质素的前提下，谒观光与地方并存。

相关新闻：河口湖酒店｜华裔老板为富士山靓景砍邻居树  判刑1年缓刑3年

4月赏樱高峰期交通管制

新仓山浅间公园今年不再举办樱花祭，市政府预计4月初赏樱季仍有大量旅客涌至，将在4月1日至17日期间，加派警员管制交通，并设置临时厕所。

市政府呼吁旅客遵守基本礼仪，避免进入住宅区，不可未经同意拍摄私人地方，当局将加派人手疏导人流。

相关新闻：游日注意 | 拍富士山任意横越马路  河口湖政府增设栏杆阻挠

 

富士河口湖常为过度旅游影响，当局曾以黑布封锁打卡热点。法新社
富士河口湖常为过度旅游影响，当局曾以黑布封锁打卡热点。法新社

2024年，山梨县南部的富士河口湖町同样受过度旅游问题影响，不少人乱泊车和乱抛垃圾，市政府在富士河口湖一处打卡景点设置大型黑色路障，阻止旅客干扰当地居民生活。

