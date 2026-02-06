有片｜印度住宅电梯险变烤箱 送货氢气球突爆炸烧伤女学生

印度孟买戈拉巴（Colaba）发生一宗惊险家居意外。一栋住宅大厦周一（2日）发生气球爆炸事故，一名送货员带同十多个充氢气气球进入电梯后，气球突然无故引爆并喷出巨大火舌，导致电梯内一名正要探亲的廿一岁女学生惨被烧伤。当地警方事后介入调查，并对涉事商店店主以疏忽罪立案起诉。

密闭空间遇静电变夺命火球

事发于戈拉巴西区的阿莫尔大厦（Amol Tower）。据报送货员马哈托（Raju Kumar Mahato）当时手持约十至十二个充气气球，准备前往住户杰恩（Arpit Jain）的家中布置生日派对。当电梯运行期间，气球突然发生猛烈爆炸，狭窄的电梯车厢内瞬间被火光吞噬，情景就像烤箱般。

当时同在电梯内的廿一岁女学生塔普里亚（Himani Tapriya）不幸受到牵连，其右臂、颈部及腹部均被火势灼伤；送货员马哈托亦在意外中受伤。

氢气易燃极危险 香港亦有严格监管

《今日印度》报道指出，涉事气球内充填了高度易燃的氢气。由于氢气特性极不稳定，即使是微小的静电、摩擦或微弱火花，均足以引发剧烈爆炸。当地政府早已多次发出警告，严禁在电梯等空气不流通的封闭空间运送充氢气球。

事实上，同类意外在全球屡见不鲜，由于氢气成本较惰性气体氦气低廉，不少商户违规采用。本港亦有相关指引监管易燃气体的使用，以防「装饰品」变成「流动炸弹」。

警控店主疏忽 伤者脱险正索偿

戈拉巴警察局表示，已根据《印度刑法典》相关疏忽罪名，正式向涉事商店店主贾伊斯瓦尔（T K Jaiswal）发出通知。调查显示，店主在交付货品时，未有向送货员提供任何安全指引或装备，亦未告知气球潜在的爆炸风险，被指存在严重行政疏忽。

受伤的女学生塔普里亚来自苏拉特，事发时刚抵达大厦准备探亲。她已向警方正式投诉，指证马哈托的雇主行为粗心。警方确认伤者目前已脱离生命危险，并获得适切医疗支援，案件现正按法律程序深入调查。