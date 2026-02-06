美俄核军控条约到期 美媒：接近达成协议

俄罗斯与美国间仅存的最后一个关于限制核武器的条约，周四（5日）到期，这是半个多世纪以来首次出现两大核武库不受限制的局面。联合国秘书长古特雷斯警告，俄美核军控条约《新削减战略武器条约》失效，对于国际和平与安全而言是严峻时刻；军控专家担心引发不受约束的核武军备竞赛。但美媒报道，美俄正就继续遵守该条约举行谈判，且接近达成协议。



相关新闻：美俄《新削减战略武器条约》今失效 外界忧两国核军备竞赛

美俄《新削减战略武器条约》（New START）旨在限制两国战略核武器的数量。条约2010年由时任美国总统奥巴马和时任俄罗斯总统梅德韦杰夫签署，2011年2月5日生效。条约原定有效期10年，缔约方可以选择将其延长最多5年。2021年，两国协商延长条约至2026年2月5日。

该条约对美俄部署的核弹头和载具数量加以限制，规定双方部署的战略核弹头数量不得超过1550枚，部署的洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和配备核武器的重型轰炸机不得超过700件，部署和未部署的洲际弹道导弹和潜射弹道导弹发射装置及重型轰炸机数量不得超过800件。

需要指出的是，该条约仅限制「部署的」核弹头与载具数量，对美俄两国包括库存、储备在内的整体核武库规模未作约束。

条约仅限制「部署」

美国网媒Axios昨日引述三位知情人士的消息报道，美俄接近达成协议，以继续遵守《新削减战略武器条约》。Axios引述另一位消息人士称，过去24小时双方一直在阿联酋阿布扎比举行谈判，但尚未达成协议。Axios说，目前尚不清楚双方是否会以任何正式方式，确认把遵守该条约的期限延长一段时间（可能为六个月）。美军欧洲司令部周四称，美俄已在阿布扎比同意恢复高级军事对话。

联合国秘书长古特雷斯周三发声明说，该条约失效，标志着半个多世纪以来，首次出现对俄美战略核武库失去任何约束性限制的局面，失效发生在最糟糕的时刻，动用核武器的风险正处于数十年来最高水平。他敦促两国立即重返谈判桌。

要求中国参与其中

克里姆林宫发言人佩斯科夫昨日说，莫斯科对于条约到期「持负面看法」，并对此表示遗憾。俄总统普京去年曾表示，若美国也照办，俄方愿意再遵守条约的限制一年，但美国总统特朗普对于是否展延条约迟未表态。他曾表示希望中国参与其中，但北京已经明确拒绝。

美国总统特朗普对于是否延续条约迟迟未表态，他曾表示希望中国参与其中，但北京已经明确拒绝。