日本众议院选举｜特朗普称「全力支持」高市早苗 邀3.19访白宫

日本众议院大选进入最后冲刺阶段，美国总统特朗普（Donald Trump）周四（5日）在社交媒体平台发文，公开表态「全心全意」支持现任日本首相高市早苗，更率先披露双方已约定于三月中旬在华盛顿举行首脑会晤，以图影响选战。

特朗普透过其创办的社交平台 Truth Social 发表贴文，指日本将于2月8日（本周日）举行的立法选举对该国未来具有决定性影响。他在文中对高市早苗赞誉有加，形容她是一位「坚强、有力且睿智」的领袖。

日本众议院大选进入最后冲刺阶段，特朗普公开力挺高市早苗。路透社

特朗普又指，高市早苗展现出「对国家的真诚热爱」，并对其执政以来的表现及执政联盟的决策给予「高度肯定」。他以美国总统身份表示，能够给予高市及其联盟「绝对支持」是他的荣幸，并预祝她在周日的选举中旗开得胜。

为高市早苗造势，特朗普预告，十分期待于3月19日在白宫接见高市早苗。市场分析认为，此举旨在向日本选民释放讯号，强调高市具备处理日美关系的能力，亦反映出特朗普政府对高市保守主义路线的认可。

自高市早苗去年接掌政权以来，外界一直关注她能否延续前首相安倍晋三时期与特朗普建立的深厚私人交情。

随著投票日临近，日本国内多份民调显示，由自民党领导的执政联盟目前选情占优。高市早苗早前决定解散众议院进行闪电大选，旨在巩固权力基础，以推动财政改革及强化国防实力等核心政策。