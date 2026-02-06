游日注意｜东京再爆流感  罕见一季两发警报 九成属乙型流感

日本东京都周四（5日）宣布，当地流行性感冒感染人数再次超越警戒水平，遂再度发出流感警报。这是东京自1999年建立统计机制以来，首次出现同一季度内两度发出流感警报的纪录。医疗专家指出，近期感染个案中，高达九成属乙型流感，反映病毒类型已出现更替。

逾四千校园被迫停课 数字远超去年同期

东京都政府表示，在1月26日至2月1日的统计周内，流感感染人数录得大幅上升。当局早于去年11月曾发出首个流感警报，直到今年1月才解除，未料仅相隔一个月，疫情再度升温。根据机制，若指定医疗机构录得超过30宗个案，且受影响地区占东京人口逾三成，即会发放全区警报。今次统计显示，31个指定区域中有9间录得超标，涵盖东京37.16%的人口。

医疗机构分析指，首波疫情主要由甲型流感引发，但现时这波疫情则有超过九成个案属于乙型流感。专家估计，近期低温天气持续时间比往年长，市民多留于室内，加上通风不足及免疫力下降，导致病毒在社区及校园迅速传播。

流感肆虐对教育界造成严重冲击。数据显示，自去年9月1日至今年2月1日，东京都内的学校及福利机构共录得6,522宗集体感染。其中，被迫临时停课的幼稚园及中小学高达4,224间，较去年同期的2,883间大幅攀升。

东京都卫生当局呼吁市民维持良好卫生习惯，勤洗手并佩戴口罩，若出现发烧或喉咙痛等症状，应尽快就医并在家中休息，以免疫情在农历新年期间进一步扩散。