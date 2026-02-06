爱泼斯坦文件再爆震撼丑闻 脱衣舞娘：安德鲁要求3P 派对惊现14岁少女

美国司法部解密的淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）调查文件，再爆震撼性丑闻。最新曝光的法律信件披露，一名脱衣舞娘指控称，英国前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）与爱泼斯坦曾于2006年，在佛罗里达州豪宅内要求她参与「三人性行为」，更形容自己被当成妓女对待。信中更提及，派对现场曾出现疑似年仅14岁的少女，内容令人毛骨悚然。

爱泼斯坦安德鲁邀请登岛旅行

根据该封日期为2011年3月的律师信，涉事女子来自西棕榈滩一家脱衣舞俱乐部。她声称当时获许诺1万美元（约7.8万港元）报酬，前往爱泼斯坦的豪宅表演。据报她被带上楼后，为两名男子表演至仅剩空围及内裤，爱泼斯坦与安德鲁随即提出进行三人性行为的要求。

女子透过律师撰信指，虽然她当场表明自己只负责跳舞，并非提供性服务，但两人依然游说她进行各种性行为，她坚拒答应。其后爱泼斯坦和安德鲁邀请她一起前往岛屿旅行，她同样拒绝。

律师信中指，事后，该名脱衣舞娘仅收到2,000美元（约1.56万港元）酬劳，与原本应获的数额相距甚远。律师指，当事人因感到事件不光彩及被当成妓女对待，多年来未敢追究。

文件揭俄女伦敦「冒险之旅」

该女子在信中特别提到，抵达派对时见到多名穿著暴露的年轻女性，部分人看起来「只有14岁左右」，此细节再度印证了爱泼斯坦犯罪网络涉及未成年人的指控。

此外，解密电邮亦揭露了安德鲁与爱泼斯坦的另一段往来。2010年，即爱泼斯坦教唆未成年人卖淫罪成两年后，他仍为安德鲁在伦敦安排与一名26岁俄罗斯女子共晋晚餐。爱泼斯坦在信中以「美丽、值得信赖」形容该女子；会面后，该俄籍女子发信致谢，将伦敦之行形容为「一次特别的冒险」。

王室切割压力增 安德鲁暂无回应

面对接二连三的负面文件曝光，一向否认所有指控的安德鲁王子目前尚未作出最新回应。随着他在2022年已向指控者朱弗雷支付巨额和解金，加上近日被迫搬离温莎皇家别墅，外界普遍认为英王室正全力切割，而安德鲁所承受的法律与舆论压力已达临界点。