地狱室友│工作假期间被房东赶走 台女毁车勒索纵火连续3个月大报复

澳洲墨尔本一名洪姓台湾女子，因工作假期中不获房东续租被赶出屋，怒从心上起，对房东连环报复足足3个月，扔鸡蛋、驾车高速驶向前室友、勒索房东，甚至对他一屋老少纵火，受害者称她为「地狱室友」。澳洲法院周三（4日）判犯案女子监禁6年两个月。

33岁的洪彩微（Tsai-Wei Hung, 译音）2024年3月被房东张林（Lin Zhang, 译音）逐出位于克莱德北（Clyde North）的原居所当日，心生怨愤，随即对房东的车房扔鸡蛋发泄，不过行动不足以平息怒火，之后3个月内，她作出多重报复行动。



恐吓勒索威胁「落地狱」

其后，洪姓女子驾车高速冲向前室友段中廷（Chung-Ting Tuan, 译音）与张林，在距离仅1米急煞车，吓坏两人。她再驾车撞向车房铁卷闸，撞毁车房门和停放在内的3辆汽车，并在警方抵达前逃离现场。隔日，她再次破坏房东车辆。

不久，这名「地狱室友」还回到原住居所，焚烧前门和汽车，再勒索张林3万澳元（约16.4万港元），恐吓张林家人「要小心」，否则「跟自己一样的下场」。

纵火辩称「吓吓他们」

同年6月，饱受惊吓的房东张林担心租客安全，把所有受害者安置在自己位于伯威克（Berwick）的家中，岂料洪姓女子明知屋内有两名幼童与一名老妇在内共7人，竟再在房屋前门倾倒助燃剂并用火柴点火。



当时她用国语向屋内老少大喊「落地狱！去死吧！」幸好火势在水泥地上熄灭，未造成伤亡。

墨尔本郡法院法官葛温（Carolene Gwynn）指，洪姓女子行为是对被房东赶走而来「极端、情绪不稳且非常危险」的反应，她对受害者的怨恨3个月间不断「酝酿和恶化」，最终变成有预谋的连串报复行动。

洪姓女子听取判决时情绪崩溃，庭审一度中断。

她最终承认包括4项纵火、勒索以及危害他人生命安全在内等多项控罪，判处监禁6年两个月。由于她先前已被关押1年7个月，还须服刑4年才可申请资格假释。