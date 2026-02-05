Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西班牙拟禁青少年用社媒 马斯克批首相暴君

即时国际
更新时间：08:55 2026-02-05 HKT
发布时间：08:55 2026-02-05 HKT

社交媒体易让人成瘾，欧洲对之取态日益强硬，西班牙首相桑切斯周二（3日）称，西班牙计划禁止16岁之下未成年人使用社交媒体，这些平台须实施年龄验证机制。美国科技大亨马斯克怒批桑切斯是暴君、人民的叛徒。

多国关注青少年用社媒

桑切斯领导的左翼执政联盟一再批评社交媒体充斥仇恨言论、色情内容及恶意假讯息。他在杜拜的世界政府峰会发表演说时谈到：「我们的孩子暴露于他们不应独自探索的空间……我们不会再接受这样的状况。」澳洲去年12月成为全球首个禁止16岁之下孩童使用社交媒体的国家，引起英国、法国等其他考虑采取类似措施的国家密切关注。

桑切斯说，西班牙已与另外5个欧洲国家组成「数码意愿联盟」，以协调并执行跨境监管。

将提法案规管社媒非法言论

他还提到，西班牙下周将提出法案，要求社交媒体高层为非法及仇恨言论内容负起个人责任，并将操纵演算法、扩散非法内容定为刑事犯罪。他提议包括建立追踪网络仇恨言论的系统，并要求社交平台导入年龄验证。希腊一名政府高层消息人士透露，希腊也将对15岁之下孩童宣布类似禁令。

全球首富、社交平台X的老板马斯克在X平台发文说：「卑劣的桑切斯是暴君，是西班牙人民的叛徒。」约一个半小时后他加重批评，发文说：「桑切士才是真正的法西斯极权主义者。」根据Ipsos去年8月公布的民调，约82%的西班牙人认为应禁止14岁之下孩童使用社交媒体。

