刺杀特朗普未遂 枪手劳斯判终身监禁 官斥毫无悔意

2024年企图在佛罗里达州高尔夫球场刺杀美国总统特朗普的男被告劳斯（Ryan Routh），周三（4日）于美国地方法院被判处终身监禁。尽管辩护律师以被告即将年届六旬为由请求轻判，但联邦法官坎农（Aileen Cannon）直指被告至今毫无悔意，且对法律完全漠视，最终采纳检察官建议，判处其最高刑罚，确保他将在狱中度过余生。

埋伏草丛瞄准特工 被捕后曾企图自残

现年59岁的劳斯，被控于2024年9月15日在特朗普位于西棕榈滩的乡村俱乐部外持枪埋伏。当时他将步枪对准负责安保的特勤局特工，所幸在特朗普进入射程前被及时发现。特工随即开火，劳斯丢下武器逃离现场，最终被捕。

在去年9月的庭审中，陪审团裁定劳斯企图暗杀主要总统候选人、袭击联邦人员及非法持有枪械等罪名全部成立。当日宣读判决后，劳斯曾在法庭上企图持利器自残，一度引发混乱。周三判刑时，除了终身监禁，法官还因其涉及消减枪枝序号等罪名，加判其七年刑期，并需连续执行。

被告庭上狂言激怒法官

辩护律师罗斯（Martin L. Roth）在判刑前曾递交陈情书，强调劳斯还有两周便年满60岁，请求法官判处共27年刑期，让被告有机会在临终前重新体验自由，而非死于狱中。

然而，劳斯在诉讼期间的乖张行径令法官极为不满。他曾在亲自撰写的提议中，建议以自己作为「人质」，与外国交换被不公拘留的美国人，更狂言邀请特朗普对其面部「发泄愤怒」。他甚至在信中自嘲刺杀失败是「一贯的失败作风」，声称若当时埋伏位置再向后移一点，大家就不用面对目前的局面。法官坎农斥责这些言论是「不尊重的闹剧」，严重蔑视司法程序。

曾出书煽动暗杀 政治倾向极端

检察官提交的文件揭露，劳斯早有多次犯罪前科，且在网络上留有大量仇恨特朗普的言论。他曾在自著书籍中煽动伊朗对特朗普进行暗杀，并对自己曾投票给特朗普表示后悔。检方指出，劳斯从未对受威胁的人命表示歉意，是一名极其危险且不可悔改的罪犯。