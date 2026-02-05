NBC主播84岁独居母离奇失踪 传赎金「几百万美元比特币」

美国发生一宗独居老人绑架案，失踪者是国家广播公司（NBC）晨间节目《今日秀》（Today）女主播格斯里（Savannah Guthrie）高龄84岁的母亲南西（Nancy Guthrie）。她并未失智，于2月1日失踪，警方证实她在独居住所遭绑架或拐骗，药品等出门必备物品均没有带走，下落不明。



本案谜团重重，警方投入上百名人力追查，总统特朗普也表示关切，有传至少2间媒体接获疑似勒索信，要求支付「价值几百万美元的比特币」。

综合美媒报道，失踪者南西独居于亚利桑那州第二大城图森市（Tucson）一处山路社区的牧场式住宅，身体虚弱行动不便，但神智清醒，平时雇用家政人员到府服务。她出门必备的手机、钱包、药品等物品都留在家中，汽车也没开走。

行动极不便 无带必备药物

家人上一次在住处看到南西是当地时间1月31日晚间9时30分至9时45分，隔天（1日）早上教会发现南西缺席礼拜，家人中午赴住宅查看后向警方通报失踪。

皮玛县（Pima County）警长纳诺斯（Chris Nanos）2日表示，警方研判南西可能在半夜被人从床舖强行带走，正朝这个方向调查，目前也不清楚她是否还在图森一带。

纳诺斯表示，南西住家前门监视器只剩架子，不知镜头何时取下，因此也无法得知她失踪时的衣着。南西行动极为不便，光靠自己走不了50码（约45米），「已知她不可能靠自己独自走出门，现场有其他迹象显示她并非自愿离家」。由于她的药物必须每天按时服用，没有药物随身将威胁性命，警方搜寻她的下落分秒必争。

格思里与母亲关系亲密，去年母亲节才发布旧照向母亲表爱意。 facebook / Savannah Guthrie

两传媒机构称收到勒索信

美国媒体TMZ、图森市电视台KOLD 13 News周二（3日）宣称接获与此案有关的勒索函，要求赎金以交换释放南西。其中TMZ的信件要求支付价值几百万美元的比特币，TMZ宣称信中载明的比特币地址「确有其址」，不仅开出付款期限，并包含南西失踪案的未公开细节。TMZ未透露何时接获信件，但强调已交送县警处理。

格斯里2020年10月曾公开与特朗普针锋相对，包括砲轰特朗普政府处理新冠肺炎疫情不当。她曾批评特朗普向支持者「散布谎言」，骂特朗普是「某某人的疯癫阿伯」（someone's crazy uncle）。即使两人曾经交恶，南西失踪案经媒体报道后，特朗普周二在白宫回应指情况很不寻常，表示会联络格斯里及查清真相。

格斯里16岁时父亲去世，母亲独力抚养3名子女，格斯里排行老三，与母亲感情亲密，母女不时在「今日秀」同框露面。母亲失踪后，格斯里向节目告假，她2日代表全家发声明感谢各界关心、祈祷与支持，并感谢警方辛劳查案，盼各界向县警提供线索。